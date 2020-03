Tukholman alueella varaudutaan "valtavaan" koronaepidemiaan

Ruotsissa Tukholman alueella varustaudutaan koronaepidemian paisumiseen. Muun muassa suunniteltuja leikkauksia on lykätty ja tehohoidon paikkoja ollaan valmiudessa lisäämään.

Kaupungin kriisiryhmä oli koolla eilen illalla. Tukholman viranomaisten mukaan koronatapauksia on havaittu myös vanhainkodeissa ja muissa palvelulaitoksissa.

– Meillä on edessämme suurin haaste modernina aikana. Tukholma ei ole koskaan aiemmin kohdannut mitään vastaavaa, arvioi kaupungin johtaviin poliitikkoihin kuuluva Anna König Jerlmyr.

Karoliininen instituutti ennusti eilen, että koronapotilaiden määrä Ruotsissa lisääntyy rajusti ensi viikonlopun aikana. Toistaiseksi tauti on keskittynyt juuri Tukholman seudulle.

Puolustusvoimat ilmoitti eilen perustavansa kenttäsairaalan Tukholman lähelle Uppsalaan, jotta sairaanhoidolle saadaan lisää kapasiteettia. Vodkastaan tunnettu ruotsalaisyhtiö Absolut on puolestaan ryhtynyt tuottamaan juomien lisäksi myös käsidesiä, josta alkaa olla Ruotsissa puute. Joissain sairaaloissa on jopa raportoitu käsidesivarkauksia.

Italia pidentämässä tiukkoja liikkumisrajoituksia

Italian liikkumisrajoituksia pidennetään alkuperäisestä, kertoo pääministeri Giuseppe Conte. Hänen mukaansa rajoitukset ovat toimineet ja estäneet järjestelmän täydellisen romahduksen.

Conte kertoi asiasta Corriere della Sera -sanomalehdelle. Alun perin koko maahan julistettujen rajoitusten piti kestää 25. maaliskuuta asti, mutta nyt niitä jatketaan ainakin huhtikuun 3. päivään asti.

Italian koronavirustartunnat ovat jatkaneet kasvuaan. Conte kuitenkin toivoo tautihuipun olevan pian käsillä, mutta varoittaa, että paluu normaaliin kestää vielä paljon pidempään.

Italia kertoi eilen, että 475 ihmistä on kuollut päivän aikana koronavirukseen. Tämä on toistaiseksi korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.

Myös Ranskassa kansanterveyslaitoksen johtaja ennustaa, että maan tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia joudutaan jatkamaan alkuperäisestä kahdesta viikosta mahdollisesti neljään viikkoon.

Saksassa vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut 11 000:een. Tartuntojen määrä nousi 2 800 tapauksella yhden vuorokauden aikana.

Saksassa on toistaiseksi kuollut koronaan parikymmentä ihmistä. Liittokansleri Angela Merkel varoitti eilen kansalaisia harvinaisessa tv-puheessa, että epidemia on Saksan sodanjälkeisen historian suurin haaste.

Saksan vahvistettujen koronatapausten määrä nousi rajusti

Portugali julisti poikkeustilan taistelussa koronavirusta vastaan

Portugali on julistanut kansallisen poikkeustilan 15 päiväksi hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Poikkeustilan takia hallituksen on helpompaa rajoittaa ihmisten liikkumista.

Maan presidentti Marcelo Rebelo de Sousa kuvaili päätöstä poikkeukselliseksi ja sanoi, että sillä ei yritetä häiritä demokratiaa.

Portugalissa vallitsi 1970-luvulle saakka diktatuuri, jonka jälkeen se palasi demokraattiseen järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen poikkeustila sitten diktatuurin päättymisen.