Tukholman keskustassa iso poliisioperaatio – yhtä ihmistä ammuttu

Tukholmassa on käynnissä iso poliisioperaatio keskustassa Kungsholmenin alueella. Paikalla on useita poliisiautoja sekä ambulansseja.

Poliisin mukaan yhtä henkilöä on ammuttu sisätiloissa. Hänet on toimitettu ambulanssilla sairaalahoitoon. Expressenin tietojen mukaan ammuttu henkilö on tunnettu asianajaja.

Ketään ei ole vielä otettu kiinni ampumisesta epäiltynä, poliisi kertoo.

– Pyrimme koko ajan tavoittamaan tekijän tai tekijät. On liian aikaista sanoa, kuinka monta henkilöä tapaukseen liittyy, sanoi Anna Westberg poliisista.

Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä.