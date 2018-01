Tukholman keskustassa puukotettiin kahta

Tukholman Södermalmilla Medborgarplatsilla on puukotettu kahta ihmistä, kertovat ruotsalaiset tiedotusvälineet. Aftonbladetin mukaan uhreja on puukotettu kaulaan ja heidän vammansa ovat hengenvaaralliset. Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan.

Poliisin mukaan ainakin toisen puukotetun vammat ovat vakavia.

– On edelleen epäselvää, kuinka vakavia vammoja toisella henkilöllä on, sanoi poliisin tiedottaja Anna Westberg. Westbergin mukaan silminnäkijöitä kuullaan parhaillaan, mutta veriteon yksityiskohdat ovat vielä avoimena.

Poliisi sai hälytyksen paikalle kello 19:n tietämissä paikallista aikaa.

Poliisi etsii parhaillaan tekijää tai tekijöitä. Teon motiivista ei ole tietoa.