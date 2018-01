Tukholman terrori-iskusta annetaan syytteet ensi viikolla

Tukholman viime kevään terrori-iskusta annetaan syytteet ensi viikon tiistaina, kertoo syyttäjälaitos.

Terrori-iskusta epäillään Rakhmat Akilovia, joka on ollut vangittuna huhtikuusta lähtien. Hänelle on määrä langettaa syytteet terrorismirikoksista. Akilov on tunnustanut teon asianajajansa välityksellä.

Rekkaiskussa Tukholman keskustassa 7. huhtikuuta kuoli viisi ihmistä ja loukkaantui useita. Akilov ajoi rekan ihmisten päälle Drottninggatanin kävelykadulla ydinkeskustassa.

Akilov oli anonut vuonna 2014 Ruotsista oleskelulupaa, mutta hänelle ei sitä myönnetty. Tästä huolimatta Akilov ei poistunut maasta, ja hänet etsintäkuulutettiin. Viranomaiset eivät kuitenkaan olleet löytäneet Akilovia.