Tukholmassa lähes 20 ihmistä on kuollut koronaviruksen vuoksi vuorokauden aikana

Tukholmassa 18 ihmistä on kuollut koronaviruksen vuoksi kuluneen vuorokauden aikana, kertoo Tukholman alueen terveysjohtaja Björn Eriksson. Yhteensä 300 ihmistä on sairaalahoidossa ja 65 tehohoidossa koronan vuoksi. Alueella on kuollut yhteensä 37 ihmistä koronaviruksen vuoksi.

SVT:n mukaan Tukholmassa on pulaa terveydenhuollon henkilöstöstä. Muun muassa vastikään eläköityneitä pyydetään palaamaan töihin ja osa-aikaisia lisäämään työaikaansa.

Maailmanlaajuista koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan todettuja tartuntatapauksia on Ruotsissa jo yli 2 500 ja koronakuolemia 44.