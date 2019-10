Tulitauko Pohjois-Syyriassa rakoilee – tarkkailijan mukaan 14 siviiliä kuollut Turkin iskuissa, Trump vakuuttaa uskoaan taukoon

Turkin iskuissa on tänään kuollut 14 siviiliä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Järjestö kertoi jo aamulla, että Ras al-Ainissa oli ollut hajanaista ammuskelua. Lisäksi kerrottiin viisi siviiliä kaupungin lähellä surmanneesta ilmaiskusta.

Kurdien tiedottaja syyttää Turkkia tänään alkaneen tulitauon rikkomisesta. Mustafa Balin mukaan Turkki on jatkanut ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja vahvisti aamulla havainneensa tykistötulta ja savupilviä monessa paikassa Syyrian puolella rajaa. Ras al-Ain on ollut taistelujen keskiössä Turkin hyökkäyksen alusta lähtien.

Turkki taas kiisti tiedot "disinformaationa".

Eilen hyväksytyn tulitauon ehtojen mukaan kurdijoukkojen edellytetään vetäytyvän raja-alueelta 32 kilometrin päähän, jolloin Turkki saa haluamansa turvavyöhykkeen rajalleen.

"Vain satunnaista tarkka-ampumista ja kranaattitulta"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelleensa Pohjois-Syyrian tilanteesta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Turkki on kiistänyt rikkoneensa eilen sovittua tulitaukoa. Trumpin mukaan Erdogan olisi kertonut hänelle, että alueella oli vain "satunnaista tarkka-ampumista ja kranaattitulta, joka eliminoitiin pian".

Trumpin tviitistä ei selvinnyt tarkemmin, mihin tai kenen osapuolen tulitukseen hän viittasi.

Trump kertoi myös saaneensa kuulla, että osa Euroopan maista olisi nyt valmis vastaanottamaan äärijärjestö Isisin vangittuja jäseniä. Hän ei täsmentänyt, mihin väite perustuu tai mistä valtioista olisi kyse.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin mukaan Turkin ja Yhdysvaltain sopimaa tulitaukoa ei voi pitää aitona vaan vaatimuksena kurdien antautumisesta.

Saksan, Britannian ja Ranskan johtajat taas kertoivat tapaavansa Erdoganin "pian" keskustellakseen Pohjois-Syyrian tilanteesta.

"Häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä"

SOHR:n kirjanpidon mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Turkki ja sen liittolaiset ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin Pohjois-Syyrian hyökkäyksen aikana.

Amnestyn keräämien tietojen mukaan Turkki ja liittolaiset ovat osoittaneet häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä. Amnestyn raportissa selostettiin kurdien Punaisen puolikuun työntekijän kertomaa Turkin ilmaiskun jäljiltä. Isku oli osunut lähelle koulua Salhiyessa, ja työntekijä oli ollut mukana raivaamassa kuolleita koulun raunioista.

– Oli mahdotonta sanoa, olivatko kuolleet poikia vai tyttöjä, koska ruumiit olivat mustia. He olivat kuin hiiltä, työntekijä kertoi.

Turkin liittolaisjoukko syyllistyi myös turkkilaisen poliitikko Hevrin Khalafin ja tämän henkivartijan surmaan, Amnesty totesi.

YK ilmoitti, että yli 2 300 ihmistä on perjantaihin mennessä paennut Irakin rajan yli Pohjois-Syyrian taisteluja. Useimmat ovat naisia, lapsia ja vanhuksia.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan yli 1 600 Syyriasta tullutta pakolaista on siirretty Bardarashin pakolaisleirille joka sijaitsee noin 150 kilometriä rajalta. Suurin osa pakolaisista tulee Kobanesta, Amodasta ja Kamishlista ja niitä ympäröivistä kylistä.