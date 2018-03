Tullipokeri jatkuu viikonloppuna kuumana

EU ei hyväksy sitä, että Yhdysvaltojen tullipäätös kohtelisi jäsenmaita epäyhtenäisesti. Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan kaikki EU-maat ovat samassa tilanteessa eikä unioni hyväksy maiden jakamista eri kategorioihin.

Euroopan unioni odottaa, että Yhdysvallat jättää sen tullikorotusten ulkopuolelle. EU ei polje teräksen ja alumiinin hintoja eikä se aiheuta Yhdysvalloille turvallisuusuhkaa, Katainen perusteli perjantaina tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

USA:n päätöksestä korottaa teräksen ja alumiinin tuontitulleja odotetaan lisätietoa lauantaina, kun komissio tapaa maan edustajia Brysselissä. Kataisen mukaan EU odottaa lisätietoa.

– Älkää odottako, että kaikki ratkaistaisiin huomenna.

"EU:n yhteneväisyys on nyt kaikki kaikessa"

Teräsyhtiö SSAB haluaa edistää poikkeuksen saamista Ruotsille ja Suomelle Trumpin asettamiin teräs- ja alumiinitulleihin.

– Tiedonannossa on mainittu, että tulleihin voidaan myöntää poikkeuksia. Onko poikkeus sitten tietty maa vai tietyt tuotteet, tämä vielä on auki. Me tutkimme nyt koko ajan, miten poikkeuksen hakeminen toimii, sanoo SSAB:n Euroopan liiketoiminta-alueen johtaja Olavi Huhtala.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteydenpitoa virkamiehiin ja päättäjiin.

SSAB myy Yhdysvaltoihin esimerkiksi lujia teräksiä autoteollisuuden tuotteisiin. Vuonna 2017 tällaisen tuonnin suuruus oli noin 250 000 tonnia. Jos tullikorotukset toteutuvat suunnitellusti, edessä on käytännössä hinnan korotus tai se, että asiakas etsii toisen toimittajan, Huhtala kertoo.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) totesi perjantaina, että Suomella on Yhdysvaltoihin hyvät kauppasuhteet ja varsinkin arvonlisällä mitattuna Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kauppakumppani.

– Silti minusta tuntuu, että on ihan valtavan hankala ajatella näin, että nyt yksittäiset maat rupeavat toimimaan. Ja muistetaan se, että suorat vaikutukset Suomeen eivät välttämättä olisi niin suuret, Virolainen sanoi.

Virolaisen mielestä EU:n yhteneväisyys on nyt kaikki kaikessa.

Katainen: EU-maita kohdeltava yhtenäisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki torstaina virallisen päätöksen teräksen ja alumiinin tullikorotuksista. Ne olisivat astumassa voimaan myöhemmin maaliskuussa. Trump viestitti samalla olevansa valmis jättämään joitain kumppaneita, ainakin Kanadan ja Meksikon, korotusten ulkopuolelle.

– Jos tämä toimeenpannaan, niin ymmärtääkseni kysymys on ennen kaikkea siitä, miten se vaikuttaa hintaan. Suomalaisyritysten kannalta se on se kysymys, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Mahdollisen kauppasodan vaikutukset ovat paljon vaikeampia arvioida.

– Se on selvää, että se on äärimmäisen huolestuttava, mutta mitään summia tai hintalappuja en uskalla antaa. Eikä niitä kukaan pysty antamaan, kun emme tiedä, miten tämä etenisi. Nyt pitää kaikki tarmo laittaa siihen, että näin ei tapahdu ja tämä estyy, Häkämies sanoi.

EU on aiemmin kertonut, että se asettaa vastatoimia tunnetuille amerikkalaistuotteille kuten farkuille, viskille ja appelsiinimehulle, jos se kärsii vahinkoa USA:n tuontitulleista. Ministeri Virolainen uskoo, että Yhdysvaltojen tuontitullit on mahdollista vielä saada peruutettua.

– Trumpin asettamat tullit tulevat voimaan 23.3., ja meillä on siihen saakka kaksi viikkoa aikaa vaikuttaa tähän, Virolainen sanoi.

Kirjoittajat: Heta Hassinen, Olli Kuivaniemi, Anniina Luotonen, Mari Areva