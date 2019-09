Tunisia valitsee presidentin epävarmoissa oloissa – ennakkosuosikkina pidetty "Tunisian Silvio Berlusconi" pidätettiin ennen vaaleja

Seitsemän miljoonaa tunisialaista äänestää tänään maalle uutta presidenttiä. Lopputulos on hyvin epävarma, sillä mielipidemittausten julkaiseminen kiellettiin jo heinäkuussa. Äänestäjien suosiota tavoitteli aluksi peräti 26 ehdokasta. Sittemmin kaksi ehdokasta on vetäytynyt tukeakseen puolustusministeri Abdelkarim Zbidin ehdokkuutta.

Yksi vaalien ennakkosuosikeista on mediamoguli Nabil Karoui, jonka kampanjointia hidastaa se, että hänet pidätettiin kymmenen päivää sitten rahanpesuepäilyjen takia. Karouin vastustajat kuvaavat häntä Tunisian vastineeksi Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconille.

Karoui on käyttänyt televisiokanavaansa käynnistääkseen hyväntekeväisyyskampanjoita ja jakanut ruoka-apua köyhille. Vastustajat pitävät Karouita populistina. Hänen tukijansa taas väittävät, että hänen pidätyksensä olisi presidenttikisassa mukana olevan pääministeri Youssef Chahedin junailema.

Muita vahvoja ehdokkaita ovatkin islamistisen Ennahda-puolueen Abdelfattah Mourou ja pääministeri Chahed, joka edustaa vuoden alussa perustettua maallistunutta Tahya Tounes -puoluetta.

Tahya Tounesin jäsenet ovat pitkälti sekulaarin Nidaa Tounes -puolueen entisiä jäseniä. Parlamenttivaalit vuonna 2014 voittanut Nidaa Tounes on nykyisin vasta parlamentin kolmanneksi suurin puolue, koska sen riveistä on eronnut monia ihmisiä.

Hallituksen suosiota ovat myös nakertaneet talouden sakkaaminen ja elinkustannusten nousu. Työttömyys on noussut 15 prosenttiin ja elinkustannukset kallistuneet lähes kolmanneksella vuoden 2016 jälkeen. Tunisialle tärkeä matkailuala on kärsinyt jihadistien hyökkäyksistä.

Monet ehdokkaat ovatkin pyrkineet esiintymään riippumattomina, etteivät leimautuisi epäsuositun poliittisen eliitin edustajiksi.

Yksi huomioita saaneista ehdokkaista on naisehdokas Abir Moussiin, joka on korostanut kampanjassaan uskonnon ja valtion erottamista toisistaan.

Nuoret turhautuneita

Arabikevään vallankumouksen kokeneista maista Tunisia on ainoana onnistunut kehittämään demokraattista järjestelmäänsä. Maassa on ollut kuitenkin yhä paljon ongelmia niin talouden kuin korruption kanssa. Muun muassa nuorisotyöttömyys on yhä suurta.

30-vuotias tunisialaisnainen Haifa Baccouche kuvasi vaaleja "vähiten huonoimman ehdokkaan valinnaksi" uutistoimisto AFP:lle. Kuten monet tunisialaiset nuoret, Baccouche on jäänyt biologin koulutuksestaan huolimatta jumiin matalapalkkaiseen työhön puhelinkeskukseen.

– Haluan kuitenkin äänestää, jotta voin auttaa maamme demokratian kehittymistä, Baccouche sanoi.

Vaalikamppailua ovat leimanneet kovat yhteenotot ehdokkaiden välillä, mutta erot poliittisissa linjoissa ovat jääneet epäselviksi. Presidentinvaalit järjestetään ennenaikaisesti, koska maan 92-vuotias presidentti Beji Caid Essebsi kuoli heinäkuussa. Hän oli Tunisian ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti noustessaan valtaan vuonna 2014, kolme vuotta arabikevään jälkeen.

Äänestyspaikat avattiin aamulla ja ne sulkeutuvat iltakahdeksalta Suomen aikaa. Illaksi on luvassa ovensuukyselyjä, mutta virallisia tulostietoja odotetaan vasta tiistaina. Presidentinvaalien toinen kierros täytyy järjestää viimeistään 23. lokakuuta.

Lähteenä myös AFP.