Tunisian ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti on kuollut

Tunisian presidentti Beji Caid Essebsi on kuollut. Asiasta kertovat maan viranomaiset.

Aiemmin tänään presidentin kerrottiin joutuneen sotilassairaalaan, ja poikansa Hafedh Caid Essebsin mukaan tila ei näyttänyt hyvältä.

92-vuotias Essebsi joutui hoitoon myös kesäkuussa. Tuolloin hänen tilansa kerrottiin olevan kriittinen.

Presidentin huono terveydentila on jo tovin ajan herättänyt huolta valtatyhjiön synnystä Tunisiaan vaalien alla. Maata on pidetty niin kutsutun arabikevään ainoana myönteisenä esimerkkinä demokratian edistämisestä. Essebsi on Tunisian ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti.

Monet poliitikot ja kansalaiset vaativat kesäkuun sairaalareissun jälkeen parempaa selontekoa presidentin terveydentilasta, jotta maan vakaus ei vaarannu.

Essebsi oli kuollessaan vanhin valtionpää maailmassa Britannian kuningatar Elisabetin jälkeen. Hän oli jo huhtikuussa ilmoittanut, ettei aio asettua uudelleen ehdolle marraskuun vaaleissa antaakseen tilaa jollekulle nuoremmalle.

Presidentinvaalit on määrä järjestää marraskuun puolivälissä, ja parlamenttivaalit järjestetään lokakuussa.