Tunisiassa levotonta – kymmeniä loukkaantunut ja 200 pidätetty

Tunisiassa yli 200 ihmistä on pidätetty yhteenotoissa, joita on puhjennut eri puolilla maata, kertoo sisäministeriö. Ministeriön edustajan mukaan kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut ja omaisuutta on vahingoitettu.

Tunisiassa on ollut levotonta useita päiviä. Syynä ovat valtionbudjetin tasapainottamiseksi tehdyt säästötoimet.

Arabimaailmaan levinnyt liikehdintä, niin sanottu arabikevät, sai alkunsa juuri Tunisiasta vuodenvaihteessa 2010–2011.