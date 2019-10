Tunisiassa presidenttiehdokas pääsi vankilasta vaalien alla – presidentinvaalien toinen kierros luvassa sunnuntaina

Tunisian presidentinvaalien ennakkosuosikkina pidetty Nabil Karoui pääsi keskiviikkona vapaaksi vankilasta. Karoui oli ollut elokuusta lähtien vangittuna rahanpesuepäilyjen vuoksi.

Karouin asianajajien mukaan rahanpesututkinta jatkuu, mutta vangitsemispäätös on kumottu.

Mediamoguli Karoui on mukana Tunisian presidentinvaalien toisella kierroksella, joka pidetään sunnuntaina. Hänen vastaehdokkaansa on sitoutumaton oikeustieteen professori Kais Saied.

Sekä Karoui että Saied ovat politiikassa melko uusia tulokkaita ja molempia on kutsuttu populisteiksi. Karoui perusti oman Qalb Tounes -puolueensa (Tunisian sydän) aiemmin tänä vuonna. Tunisian poliittinen eliitti koki presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella selvän tappion, mistä on syytetty maan yskivää taloutta.

Toiset presidentinvaalit arabikevään jälkeen

Karoui sai syyskuussa vaalien ensimmäisellä kierroksella toiseksi eniten ääniä, vaikka oli kampanjan viimeiset kaksi viikkoa vangittuna. Saied sai äänistä 18,4 ja Karoui 15,6 prosenttia.

Karoui itse on kutsunut vangitsemistaan poliittiseksi. Kun Karoui on ollut vankilassa, hän on joutunut kampanjoimaan välikäsien eli vaimonsa ja omistamansa tv-kanavan kautta.

Tämän syksyn presidentinvaalit ovat Tunisian toiset vuoden 2011 arabikevään jälkeen. Äänestysprosentti jäi syyskuun ensimmäisellä kierroksella selvästi alhaisemmaksi kuin vuoden 2014 vaaleissa. Tunisia on ainoa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maa, johon saatiin arabikevään kansannousujen jälkeen aikaiseksi demokratia.

Keskiviikkona Tunisiassa pidettiin myös parlamenttivaalit. Suurimmaksi puolueeksi nousi islamistinen Ennahda, joka sai parlamenttiin 52 paikkaa. Karouin Qalb Tounes oli toiseksi suosituin 38 paikallaan.