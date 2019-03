Tuntematon tv-koomikko johtanut Ukrainan presidenttikyselyjä jo kuukauden ajan – uusin paljastus saattoi olla todella paha isku Poroshenkon kampanjalle

Ukrainassa maaliskuun lopussa käytävissä presidentinvaaleissa saatetaan päätyä todelliseen yllätystulokseen.

Riippumattomia mielipidekyselyjä on johtanut jo kuukauden ajan poliittisesti täysin kokematon tv-koomikko, jonka ainoa todellinen meriitti on se, että hän tulee valtaklikkien ulkopuolelta.

Tuoreimmassa, maanantaina julkistetussa kyselyssä 41-vuotias Volodymyr Zelenskiy ylsi jälleen yli 25 prosentin kannatukseen, kun istuva presidentti Petro Poroshenko ja ex-pääministeri Julia Tymoshenko jäivät molemmat reiluun 16 prosenttiin.

Kysely tehtiin 19.–28. helmikuuta eli pääosin ennen viimeisimpiä paljastuksia, jotka olivat erityisen kiusallisia presidentti Poroshenkolle.

Paljastusten mukaan Poroshenkon liikekumppani Oleg Gladkovskiy – Ukrainan turvallisuus- ja puolustuskomitean varajohtaja – ja hänen 22-vuotias poikansa Igor Gladkovskiy olisivat tahkonneet itselleen miljoonien dollarien voitot tehdessään asekauppoja Ukrainan armeijan puolesta.

Kysymys on Venäjältä salakuljetetuista asejärjestelmien osista, jotka ostettiin suhteellisen halvalla ja myytiin Ukrainan armeijalle noin 9,3 miljoonaa dollaria kalliimmalla hinnalla.

Tuottavia kauppoja oli tekemässä nuorempi Gladkovskiy, mutta isänsä kaitsemana. Tutkivat journalistit ovat esittäneet väitteidensä tueksi muun muassa kauppaan liittyviä asiakirjoja ja tekstiviestejä.

Poroshenko on käynnistänyt tutkinnan väitteiden pohjalta, ja antanut Gladkovskiylle potkut, mutta asehankintoihin liittyvää korruptiota pidetään Ukrainassa poliittisesti niin herkkänä asiana, että syntynyttä imagotappiota voi olla vaikea korjata.

Asian herkkyys johtuu siitä, että 13 000 ihmishenkeä vaatineen Ukrainan sodan huolto on pyörinyt pitkälti vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Kansalaisten joukkorahoituksella on hankittu kaikkea mahdollista talvitakeista ja saappaista kiikaritähtäimiin ja lennokkeihin asti.

Poroshenko on esiintynyt tämän puolustusrintaman moraalisena selkärankana, ja juuri siksi paljastus voi tehdä todella pahaa jälkeä hänen kannatukselleen, arvioi Kiovassa toimivan politiikan tutkimuslaitoksen Penta Centerin johtaja Volodymyr Fesenko.

– Tosiasia on, että Poroshenkon vaalienalusimago on nojannut suurelta osin hänen isänmaallisiin näkemyksiinsä ja tekoihinsa sekä toimintaansa asevoimien ylipäällikkönä. Ja nyt sitten ihmiset puhuvat "veribisneksestä", Fesenko sanoo Politico-lehdelle.

Lisää vastaavia paljastuksia voi olla luvassa, sillä maan tiedusteluväki on jakautunut jyrkästi Poroshenkon ja Tymoshenkon leireihin, ja molemmilla leireillä on paljon kuumaa tietoa. Syytteet sinkoilevat molempiin suuntiin ja pidätyksiäkin on jo nähty.

Tymoshenkoa uhkaavat tällä hetkellä eniten väitteet miljoonien eurojen hämärästä vaalirahoituksesta, mutta kaikkiaan hänen leiriään syytetään 353 vaalirikkomuksesta, ilmenee sisäministeriön viime viikolla antamista luvuista.

Poroshenkon leirin vastaava syytemäärä on 454.

Koomikko Zelenskiyn ei tässä tilanteessa tarvitse tehdä paljon muuta kuin odottaa vaalipäivää.

Tymoshenkon arvellaan pyrkivän maan seuraavaksi pääministeriksi – mikäli presidenttitie ei avaudu – ja hän saattaa sen vuoksi tukea Zelenskiyta vaalien toisella kierroksella. Poroshenkon kanssa vastaava yhteistyö tuskin enää on mahdollista.