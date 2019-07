"Tuntuu kuin olisin katsonut helvettiä" – Kioton animaatiostudion palo levisi räjähdysmäisesti

Japanin Kiotossa sijaitsevassa animaatiostudiossa sytytetty tulipalo levisi räjähdysmäisesti koko rakennukseen, eikä liekkeihin jääneillä 33 kuolonuhrilla ollut juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia pelastua liekeistä, kertoivat pelastustyöntekijät ja viranomaiset perjantaina.

Lisäksi palossa loukkaantui kymmeniä ihmisiä, monet heistä vakavasti. Poliisin mukaan kuolleiden joukossa oli 20 naista ja 12 miestä. Yhtä kuolonuhria ei ole vielä tunnistettu.

Studion tuhopoltto on yksi pahimmista väkivaltarikoksista Japanin historiassa. Joukkosurma on järkyttänyt koko maata pahasti. Palaneen studion raunioiden luo kerääntyi ihmisiä tuomaan kukkia ja kunnioittamaan vainajien muistoa.

– Nuo nuoret ihmiset olivat lastenlapsieni ikäisiä. Jos minun lapsenlapseni kuolisivat tuolla tavalla, en haluaisi jatkaa elämistä, sanoi paikalla vieraillut 78-vuotias Sachiko Konishi.

Silminnäkijöiden mukaan palo oli niin raju, ettei rakennusta voinut lähestyä.

– Yksi ihminen hyppäsi toisesta kerroksesta paetakseen liekkejä, mutta emme voineet auttaa häntä, koska tuli oli niin raju, kertoi paikalla ollut nainen Asahi Shimbun -lehdelle.

– Pahasti palaneet ihmiset itkivät ja olivat täysin shokissa. Tuntui kuin olisin katsonut helvettiä, hän kertoi.

Epäiltyä tuhopolttajaa ei ole voitu kuulla

Monet kuolonuhreista löydettiin katolle johtavasta rappukäytävästä, joten uhrien uskotaan pyrkineen liekkejä pakoon talon katolle. Paikallisten viranomaisten mukaan rakennus täytti paloturvallisuusmääräykset. Bensiinillä sytytetty roihu levisi kuitenkin niin nopeasti, etteivät ihmiset ehtineet paeta.

Tokion poliisin entinen rikospaikkatutkija Keizo Harafuji totesi, että talossa sisällä olleilla ei ollut juuri toivoa pelastua.

– Bensiinipalon liekit leviävät paljon nopeammin kuin normaalin tulipalon. Huoneen lämpötila voi nousta 1 500 asteeseen, hän sanoi.

Palon sytyttämisestä epäillään 41-vuotiasta miestä, jota ei voitu kuulla, koska hänkin sai palossa vakavia palovammoja. Mies oli sairaalassa, ja hänen kerrottiin olevan edelleen tajuton.

Paikallismedian mukaan hänellä ei vaikuta olevan mitään yhteyksiä poltetussa talossa toimineeseen Kyoto Animation -yhtiöön. Joidenkin tietojen mukaan mies olisi kärsinyt mielenterveysongelmista ja väittänyt, että yhtiö varasti hänen kirjoittamiaan romaaneja.

Arvostettu animetuottaja