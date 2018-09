Tuomariehdokas Kavanaugh kieltäytyy vetäytymästä

Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomariehdokas Brett Kavanaugh kieltäytyy vetäytymästä kisasta. Kavanaugh kirjoittaa kirjeessä senaatin oikeusasiain komitealle, että häneen kohdistetut syytökset seksuaalisesta häirinnästä ovat silkkaa mustamaalausta.

Kavanaugh ilmoittaa, ettei häntä voi pelotella vetäytymään.

– Jos tällainen mustamaalaus onnistuu, saa se kaikkia poliittisia vakaumuksia edustavat hyvät ihmiset kaihtamaan hakeutumista julkisiin virkoihin, Kavanaugh paheksui.

Presidentti Donald Trump antoi ehdokkaalleen varauksettoman tukensa ja leimannut syytökset "täysin poliittisiksi". Trumpin mukaan demokraatit yrittävät perusteetta tahrata "hienon miehen" mainetta.

Kavanaugh on saanut niskaansa uuden syytöksen. The New Yorkerin mukaan 53-vuotias Deborah Ramirez sanoo Kavanaugh'n häirinneen häntä seksuaalisesti Yalen yliopiston juhlissa 1980-luvulla. Kavanaugh kutsui näitä syytöksiä "puhtaaksi panetteluksi".

Ramirez myöntää, että hänen muistissaan on aukkoja, koska tapauksesta on vuosia ja hän oli juonut tuolloin alkoholia.

Nimitysprosessi viivästynyt syytösten takia

Ramirez on jo toinen nainen, joka syyttää Kavanaugh'ta häirinnästä. Professori Christine Blasey Ford on väittänyt Kavanaugh'n käyneen häneen käsiksi juhlissa 1980-luvun alussa, kun molemmat olivat lukiolaisia. Kavanaugh on kiistänyt asian. Fordin on määrä todistaa senaatin oikeusasiain komiteassa torstaina.

Kavanaugh on Trumpin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi. Syytösten takia Kavanaugh'n nimitysprosessi on viivästynyt.

Demokraatit vastustavat arvokonservatiivina tunnetun Kavanaugh'n valintaa. Korkeimman oikeuden tuomarin virka on Yhdysvalloissa elinikäinen ja Kavanaugh voisi kääntää tuomioistuimen ratkaisuja konservatiiviseen suuntaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

Republikaanit puolestaan ovat kiirehtineet äänestystä, sillä kongressin välivaalien jälkeen republikaaneilla ei välttämättä ole enää enemmistöä senaatissa.