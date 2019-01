Tuomiopäivän viisari ei värähtänyt – kello on yhä kahta vaille puolenyön

Vaara maailman tuhoutumisesta ydinsodassa tai muussa katastrofissa on edelleen suuri, mutta ei suurempi kuin viime vuonna. Atomitutkijoiden julkaisu Bulletin of Atomic Scientists on päättänyt pitää niin sanotun tuomiopäivän kellon viisarit samassa asennossa kuin viime vuonna eli kahta vaille puolenyön.

– Tätä ei pidä nähdä merkkinä vakaasta tilanteesta, sanoi tutkijaryhmän puheenjohtaja Rachel Bronson.

Bronsonin mukaan maailman tilanne on edelleen epänormaali ja uhkia ovat ydinsodan lisäksi ilmastonmuutos, pahenevat informaatiosodat ja valeuutisten vyöry.

Kylmän sodan alussa vuonna 1947 kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta totaalista katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee maailmanloppua. Viime vuonna minuuttiviisaria nytkäytettiin puolta minuuttia lähemmäksi keskiyötä, koska atomitutkijat olivat huolissaan Pohjois-Korean kanssa syttyvästä ydinsodasta ja presidentti Donald Trumpin arvaamattomuudesta.