Tuore selvitys: Ihmisoikeuksia valvovassa järjestössä laajaa kiusaamista, syrjintää ja julkista nöyryyttämistä

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn työilmapiiri on myrkyllinen ja järjestössä on laajaa kiusaamista, ilmenee tuoreesta raportista. Raportin mukaan järjestössä on lisäksi syrjintää, julkista nöyryytystä ja muuta vallan väärinkäyttöä. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Raportin teki -konsulttiyhtiö psykologien johdolla sen jälkeen, kun järjestön kaksi työntekijää teki itsemurhan viime vuonna.

Raportin mukaan johdon harjoittama kiusaaminen ja julkinen nöyryyttäminen olivat rutiinia.

Kertomusten mukaan esimiehet saattoivat kokouksissa muun muassa haukkua työntekijöitä voimasanoilla tai kehottaa työntekijöitä irtisanoutumaan.

– Sinun pitäisi irtisanoutua! Jos pysyt tuossa asemassa, elämästäsi tulee surkeaa, kokouksessa sanottiin raportin mukaan.

Suurin osa hyvinvointiongelmista ei liittynyt työn luonteeseen

Moni Amnestylla työskentelevä kuvailee työtään kutsumukseksi tai elämäntehtäväksi. Työn luonteen vuoksi stressin ja traumatisoitumisen riski on suuri. Raportin mukaan Amnestyssa isoimmat hyvinvointiongelmat eivät kuitenkaan liittyneet työn luonteeseen, vaan vihamieliseen kulttuuriin, johdon epäonnistumisiin ja suureen työmäärään.

Raportin mukaan Amnesty International tunnettiin siitä, että se teki hyvää työtä mutta oli rankka paikka työskennellä. Monissa haastatteluissa käytettiin sanaa myrkyllinen kuvamaan järjestön työkulttuuria ja sen kuvailtiin olleen sellainen 1990-luvulta lähtien. Haastatteluissa toistuivat lisäksi sanat vihamielinen, luottamuksen puute ja kiusaaminen.

Työntekijät raportoivat lisäksi useita kertoja syrjinnästä, joka perustui rotuun ja sukupuoleen. Työntekijöiden mukaan naisia, muita kuin valkoihoisia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia työntekijöitä kohdeltiin epäreilusti ja heitä vastaan hyökättiin.

Raportti perustuu haastatteluihin ja kyselytutkimukseen. Kyselytutkimukseen osallistui 475 työntekijää, joka tarkoittaa 70 prosenttia Amnestyn kansainvälisen sihteeristön työntekijöistä.

Amnestyn pääsihteeri Kumi Naidoo sanoo tiedotteessa, että raportti oli vaikeaa ja todella huolestuttavaa lukemista. Hän kertoo julkistavansa suunnitelman järjestön uudistamiseksi maaliskuun loppuun mennessä.