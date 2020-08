Tuore sopimus osoittaa, että arabimaiden rintama Israelin suhteen rakoilee – "Maan ei tarvitse tehdä enää palestiinalaisten suhteen myönnytyksiä"

Israel jatkanee yhä palestiinalaisalueiden haltuunottoa huolimatta väitteistä, että maa olisi ne pysäyttämässä, sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola STT:lle. Hän uskoo, että kyseessä on pikemminkin operaation väliaikainen keskeyttäminen.

– Arabiemiraattien ja Israelin päätös solmia suhteet on palestiinalaisten kannalta katkera tappio. Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle kyseessä on taas voitto, Juusola kuvaa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Israel kertoivat torstaina solmivansa diplomaattisuhteet ja aloittavansa muun muassa kaupallisen yhteistyön. Tämän myötä Arabiemiraateista tuli kolmas arabivaltio maailmassa, joka tunnustaa Israelin olemassaolon.

Neuvotteluita ajanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Arabiemiraattien edustajat väittivät päätöksen jälkeen, että Israel olisi luopunut suunnitelmistaan jatkaa kiisteltyä Länsirannan haltuunottoa.

Väite kuitenkin torpattiin Israelin osalta. Maan Yhdysvaltojen suurlähettilään David Friedmanin mukaan Israel ei ole hylännyt suunnitelmiaan liittää osia palestiinalaisalueista itseensä. Qatarilaisen al-Jazeeran mukaan Israelin pääministeri Netanjahu kertoi maan lykänneen liittämissuunnitelmiaan, mutta sanoi niiden olevan yhä pöydällä.

Suunnitellut alueliitokset ovat osa Trumpin laajasti kiisteltyä Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Israelin on ollut määrä liittää itseensä noin 30 prosenttia miehitetystä Länsirannasta, mukaan lukien juutalaissiirtokuntia. Päätös on tuomittu maailmalla laajasti esimerkiksi YK:n osalta, ja sitä on kuvattu laittomaksi.

Liitokset oli määrä aloittaa heinäkuun alussa, mutta ne ovat nyt lykkääntyneet.

Palestiinalaisten johto onkin torjunut Israelin ja Arabiemiraattien välisen sopimuksen maiden välisten suhteiden normalisoinnista ja vaatinut Arabiliiton hätäkokousta koolle.

Rikkoo arabimaiden rintamaa

YK:n mukaan Länsirannalla asuvilla palestiinalaisilla on jo nyt monia vaikeuksia alkaen pääsystä terveydenhoitoon ja koulutukseen. Palestiinalaisten elinkeinoja on rajoitettu esimerkiksi maanviljelyn osalta, ja he ovat jatkuvan simputuksen ja liikkumisrajoitusten alla.

Tätä palestiinalaisten jo valmiiksi vaikeaa arkea miehitetyillä alueilla sopimus ei juuri muuta, Juusola sanoo.

Sen sijaan päätös vaikuttaa alueelliseen dynamiikkaan ja jättää palestiinalaisille entistä vähemmän pelivaraa tulevaisuudessa.

– Tämä rikkoo arabimaiden rintamaa. Tämä tekee hyvin selväksi, että Israelin ei tarvitse tehdä mitään myönnytyksiä palestiinalaiskysymyksessä saadakseen rauhaa, Juusola sanoo.

– Palestiinalaisilla on hyvin vähän mihin vedota. Palestiinalaiset ovat aika yksin.

Liittyykö mukaan lisää arabimaita?

Arabiemiraattien päätökseen lienee vaikuttanut monia asia, Juusola sanoo. Pienen maan johdolla on hyvät suhteet Trumpiin, ja päätös helpottaa siten maan diplomaattista liikkumatilaa muissa kysymyksissä.

Samalla päätös vahvistaa Israelin ja konservatiivisten arabimaiden epävirallista liittoa Irania vastaan ja tuo Arabiemiraateille myös mahdollisuuksia monipuolistaa taloutta.

Trumpille sopimus oli ulkopoliittinen voitto, koska se tukee hänen tavoitteitaan Israelin aseman vahvistamisesta. Samalla hän onnistui saamaan sen aikaan ennen marraskuun vaaleja.

Presidentti Trump vihjasi sopimuksen julkistamisen yhteydessä, että useammat arabimaat voivat liittyä mukaan "rauhan ympyrään". Juusolan mukaan on vaikea arvioida, onko kyseessä normaali trumpilainen puhetapa vai onko taustalla oletus, että useampia maita voisi liittyä Arabiemiraattien linjalle. Poissuljettua se ei Juusolan mukaan ole.

– Voi ajatella, että Saudi-Arabian suhteen tämä on koepallo siitä, miten se toimii.

Perjantaina muun muassa Oman kertoi tukevansa päätöstä normalisoida Israelin ja Arabiemiraattien suhteita.

Iran pitää strategisena typeryytenä, palestiinalaisjohto torjui sopimuksen

Iran kommentoi perjantaina ensimmäisen kerran Israelin ja Arabiemiraattien välistä sopimusta, jossa maat sopivat torstaina keskinäisten suhteidensa normalisoinnista.

Iran pitää sopimusta strategisena typeryytenä ja lisäksi maan ulkoministeriön lausunnossa mainittiin, etteivät palestiinalaiset anna sopimusta anteeksi Arabiemiraateille.

Palestiinalaisten johto torjui Israelin ja Arabiemiraattien välisen sopimuksen maiden välisten suhteiden normalisoinnista. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas kutsuu sopimusta "aggressioksi ja palestiinalaisten pettämiseksi". Hän vaatii, että Arabiliitto järjestää hätäkokouksen päätöksen vuoksi.

Turkki tuomitsee

Turkki tuomitsee Israelin ja Arabiemiraattien torstaina solmiman sopimuksen maiden suhteiden normalisoinnista. Turkin mielestä Arabiemiraatit pettävät palestiinalaiset palvellakseen omia kapeita etujaan.

Turkin ulkoministeriön lausunnossa sanotaan myös, etteivät historia ja alueella asuvat palestiinalaiset unohda ja anna koskaan anteeksi tekopyhää käytöstä.

--

Lähteenä myös AFP.