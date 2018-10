Tuplaluotain tutkii Merkuriuksen saloja – osin suomalaisen teknologian avulla

Miksi aurinkokuntamme pienimmän planeetan Merkuriuksen ydin on niin suhteettoman suuri, 55 prosenttia planeetan massasta? Ja onko ydin sula vai kiinteä?

Nämä ovat osa kysymyksistä, joihin Euroopan avaruusjärjestö ESAn viime yönä laukaiseman tuplaluotaimen toivotaan vastaavan. Luotainprojekti on yhteistyö Japanin avaruusjärjestön kanssa.

BepiColombo laukaistiin kohti kaukaista kohdettaan Kourousta Ranskan Guayanasta lauantain vastaisena yönä.

– Jotta voisimme ymmärtää, miten maa sai alkunsa, meidän on ymmärrettävä, miten kaikki kiviplaneetat syntyvät, Alain Doressoundiram, ranskalainen astronomi, sanoo.

– Merkurius on erilainen, emmekä tiedä miksi, hän jatkaa.

Haasteina kylmyys, kuumuus ja auringon vetovoima

Luotaimessa on myös suomalaisteknologiaa, muun muassa Helsingin yliopiston tutkijoiden rakentama röntgen- ja hiukkasspektrometri SIXS. Suomalaista tuotantoa ovat lisäksi laitteiden yhteinen tietokone ja ohjelmisto.

Mukana on myös Japanin avaruusjärjestön luotain, joka tutkii planeetan magneettikenttää, joka on luonteeltaan varsin erikoinen. Kenttä on noin kolme kertaa voimakkaampi pohjoisella kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Lisäksi on erikoista, että Merkuriuksella ylipäätään on magneettikenttä, koska pienillä planeetoilla ei sellaista yleensä ole.

BepiColombo matkaa jopa 40 000:ta kilometriä tunnissa, ja aluksen on selvittävä sekä äärimmäisestä kylmyydestä että kuumudesta matkansa aikana.

– Yksi suurimmista haasteista on auringon suunnaton vetovoima, joka aiheuttaa sen, että avaruusalus on vaikea saada vakaalle kiertoradalle Merkuriuksen ympäri. Meidän on jarrutettava tasaisesti, jotta varmistamme hallitun pudotuksen kohti aurinkoa, BepiColombon käyttöpäällikkö Andrea Accomazzo sanoo tiedotteessa.

Karu pieni planeetta

BepiColombon matka Merkuriukseen kestää seitsemän vuotta, ja luotainparin on määrä saavuttaa pysyvät kiertoradat Merkuriuksen ympärillä vuonna 2025. Mittauksia on tarkoitus tehdä kahden vuoden ajan. Molemmat luotaimet käyvät lähimmillään vain noin 400 kilometrin päässä Merkuriuksesta.

Merkurius on karu ja kivinen, käytännössä ilmakehätön planeetta. Sen pinta on kraattereiden peittämä samaan tapaan kuin Kuun pinta. Lämpötila vaihtelee yli 400 lämpöasteesta lähes 200 pakkasasteeseen.

Planeetta pyörähtää akselinsa ympäri kerran Maan 59 vuorokauden aikana ja kiertää Auringon 88 vuorokaudessa.

Merkuriusta ei ole tätä ennen tutkittu kovin paljon. Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa lähetti sitä tutkimaan Mariner 10 -luotaimen vuosiksi 1975–75 ja Messengerin vuosiksi 2011–15.