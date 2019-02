Tuplapommi-isku tappoi siviilejä Syyrian Idlibissä

Syyrian Idlibissä tapahtuneessa tuplapommi-iskussa on kuollut ainakin 17 ihmistä, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleiden joukossa on neljä lasta.

Ensimmäinen pommi oli sijoitettu auton alle, ja ambulanssin päästyä paikalle räjähti toinen, moottoripyörään kiinnitetty pommi. Järjestön tietojen mukaan yli 50 ihmistä loukkaantui.

Kukaan ei ole toistaiseksi ilmoittautunut iskun tekijäksi. Idlib on kapinallisjoukkojen hallussa, mutta alueella asuu myös paljon siviilejä.