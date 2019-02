Turhamainen valehtelija ja rasisti – Trumpin ex-asianajaja maalaa kylmäävän kuvan Yhdysvaltojen presidentistä

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen luottomies ja pitkäaikainen asianajaja Michael Cohen lataa täyslaidallisen entistä pomoaan vastaan kongressille antamassaan lausunnossa.

Cohen on edustajainhuoneen valvontakomitean kuultavana myöhemmin tänään. Amerikkalaismediat ovat julkaisseet etukäteen poimintoja Cohenin 20-sivuisesta lausunnosta, jonka hän aikoo lukea kuulemisen aluksi.

Cohenin mukaan Trump on valehdellut julkisuudessa useasti. Cohenin mukaan Trump esimerkiksi tiesi etukäteen vuotosivusto Wikileaksin aikeista julkaista demokraattipuolueen sähköposteja ennen presidentinvaaleja.

Lausunnossa Cohen kertoo, että Trump tiesi neuvonantajansa Roger Stonen puhuneen Wikileaksin kanssa sähköpostivuodosta ennen kuin vuoto tapahtui. Cohen sanoo todistaneensa puhelinkeskustelua Trumpin ja Stonen välillä.

– Stone kertoi Trumpille puhuneensa juuri (Wikileaksin perustajan) Julian Assangen kanssa. Assange oli kertonut Stonelle, että muutaman päivän sisällä Wikileaks julkaisee suuren määrän sähköposteja, jotka ovat haitallisia Hillary Clintonin kampanjalle. Trump vastasi, että "Sepä olisi hienoa", Cohenin lausunnossa sanotaan.

Stonea vastaan nostettiin viime kuussa useita syytteitä liittyen muun muassa väärien tietojen antamiseen ja todistajanlausunnon vääristelemiseen. Hän on kiistänyt olleensa yhteydessä Wikileaksiin tai kertoneensa sähköpostivuodosta Trumpille.

"Mitään ei tapahtunut ilman Trumpin tietämistä ja hyväksyntää"

Cohenin uskottavuus on kyseenalaistettu, koska hän sai joulukuussa kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa kongressille valehtelusta ja veronkierrosta. Osa Cohenin valheista koski neuvotteluja, joita käytiin Trumpin pilvenpiirtäjän Trump Towerin rakentamisesta Moskovaan.

Vaalikampanjansa aikana Trump kiisti toistuvasti, että hänellä olisi liiketoimia Venäjällä. Cohenin mukaan tämä oli valhe.

– Trump oli tietoinen Trump Towerista käytävistä neuvotteluista ja oli niissä mukana presidentinvaalikampanjan aikana. Hän valehteli, koska ei koskaan uskonut voittavansa vaaleja. Hän valehteli, koska oli nettoamassa projektista satoja miljoonia dollareita, Cohen sanoo.

Cohen myös epäilee, että Trump tiesi etukäteen poikansa Donald Trump Juniorin ja venäläisten tapaamisesta Trump Towerissa New Yorkissa ennen vaaleja. Cohen sanoo kuulleensa, että Donald Trump Junior sanoi isälleen kesäkuussa 2016, että "tapaaminen on järjestetty". Hän ei kuitenkaan voi todistaa, että kyse oli juuri kiistellystä tapaamisesta.

– Mutta tiesin, että Trumpin maailmassa ja erityisesti vaalikampanjassa ei tapahtunut mitään ilman Trumpin tietämistä ja hyväksyntää, Cohen sanoo.

Rasistisia kommentteja ja varoituskirjeitä kouluihin

Cohen lupaa esittää kuulemisessa runsaasti todisteita kertomansa tueksi. Eriskummallisemmasta päästä ovat kirjeet, joita Cohen kertomansa mukaan kirjoitti Trumpin käskystä presidentin entisiin opinahjoihin. Niissä kouluja varoitettiin julkistamasta Trumpin aikanaan saamia arvosanoja.

Cohenin mukaan hän voi myös todistaa, että Trump huusi eräässä huutokaupassa välikäden kautta oman muotokuvansa ja maksoi sen myöhemmin hyväntekeväisyysjärjestönsä rahoista.

Cohen sanoo, että Trump laukoi tuon tuosta rasistisia kommentteja mustista ihmisistä. Kerran Cohen ja Trump ajoivat Chicagossa köyhän asuinalueen läpi, jolloin Trump sanoi, että "vain mustat ihmiset voivat elää näin", Cohen kertoo.

Cohenin mukaan Trump oli myös sanonut, että mustat eivät koskaan äänestäisi häntä, koska "he ovat liian tyhmiä".

Valkoinen talo tyrmäsi "valehtelija-Cohenin" kuulemisen

Valkoinen talo on tyrmännyt Cohenin kuulemisen jo etukäteen.

– On naurettavaa, että kukaan uskoisi Cohenin kaltaisen tuomitun valehtelijan sanomisiin. On säälittävää, että hänelle on annettu jälleen uusi mahdollisuus levittää valheitaan, Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi.

Alkuillasta Suomen aikaa alkava kuuleminen on julkinen ja televisioidaan suorana Yhdysvalloissa. Cohen lukee ensin lausuntonsa, jonka jälkeen komitean jäsenet voivat esittää hänelle kysymyksiä.

Cohenia kuullaan moneen otteeseen Washingtonissa tällä viikolla. Eilen senaatin tiedustelukomitea kuuli Cohenia suljettujen ovien takana. Huomenna hän on edustajainhuoneen tiedustelukomitean kuultavana. Myös tämä kuuleminen on salainen.