Turkin AKP:n vallassa ei ole enää kyse uskonnosta – "Kaikki muslimit eivät ole islamisteja"

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin puolueen AKP:n politiikassa ei ole kyse uskonnosta, vaikka se aluksi puolueen motiivina saattoi ollakin, kertoo yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tutkiva journalisti Mehmet STT:lle.

Turkin kiristyneen poliittisen tilanteen takia yhä harvempi uskaltaa kommentoida julkisesti maan tilannetta, joten Mehmetkään ei esiinny jutussa oikealla nimellään.

Mehmetin mukaan kyse on vallassa pysymisestä ja vallan kasvattamisesta. Oikeus ja kehitys -puolueen AKP:n johtaja Erdogan nousi pääministeriksi vuosituhannen alussa. Tällöin monet uskonnolliset kokivat, että perinteisesti maallistuneessa Turkissa he pääsivät vihdoin vallan keskiöön. Mehmet muistuttaa, että tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki muslimit tukisivat poliittista islamia.

– Islamismi on poliittinen ideologia ja islam on uskonto. Kaikki islamistit ovat muslimeja, mutta kaikki muslimit eivät ole islamisteja, hän sanoo STT:lle Istanbulissa.

AKP sai viime kesän presidentin- ja parlamenttivaaleissa yli puolet äänistä, vaikka niin maan talous- kuin ihmisoikeustilannekin on heikentynyt viime vuosina. Turkkilainen sosiologi Nese Özgen muistuttaa, että maa on muuttunut yhä autoritaarisemmaksi ja vuosien varrella AKP on rakentanut Turkkiin järjestelmän, jolla se kontrolloi mediaa, taloutta ja oikeusjärjestelmää.

"Meidänkin on todella vaikea ymmärtää tätä maata"

Kreikkalaisessa yliopistossa työskentelevän Özgenin mukaan AKP on jakanut kansaa viime aikoina enemmän kuin aiemmin. Vaikka Turkin historiaa värittää useampi verilöyly, ihmiset ovat viime vuosikymmeninä oppineet elämään toistensa kanssa. Nyt Özgen näkee, että ihmisten välinen aggressiivisuus on kasvanut ja samalla myös väkivalta.

– Turkissa eletään polarisaation aikaa, mutta jaossa ei ole kyse hurskaista muslimeista ja maallistuneista, Mehmet puolestaan sanoo.

Hän jakaa poliittisen kentän kysymyksiin etnisyydestä ja uskonnolliseen konservatismiin. Jakolinjat eivät ole kuitenkaan selkeitä. Viime vaaleissa maallisuutta korostava tasavaltalainen CHP liittoutui AKP:takin uskonnollisemman Saadet-puolueen kanssa.

– Meidänkin on todella vaikea ymmärtää tätä maata. Täällä oli esimerkiksi lehti, jonka nimi oli Turkkilainen vasemmisto. He loukkasivat lehdessä kurdeja ja kannustivat ihmisiä olemaan ostamatta mitään kurdeilta. Täällä kaikki on mahdollista, Mehmet sanoo.

Yleisesti Turkissa vasemmiston on ajateltu tukevan kurdeja.