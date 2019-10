Turkin Erdogan tapaa Yhdysvaltain Pencen – Yhdysvalloissa demokraattijohto marssi ulos Valkoisen talon Syyria-tapaamisesta loukkauksien sataessa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaa tänään Yhdysvaltojen varapresidentin Mike Pencen Ankarassa, mutta Turkki ei ole antanut merkkiäkään taipumisesta vaatimuksiin tulitauosta Syyriassa.

Tulitaukovaatimuksiin yhtyi Yhdysvaltojen edustajainhuone, joka tuomitsi presidentti Donald Trumpin päätöksen vetää Yhdysvaltojen joukot Pohjois-Syyriasta Turkin hyökkäyksen tieltä. Edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman äänin 354–60. Kannanoton puolella oli demokraattien ohella myös valtaosa republikaaneista.

Päätöslauselmassa myös vaaditaan Erdogania lopettamaan heti sotatoimet alueella sekä kehotetaan jatkamaan Yhdysvaltain humanitaarista tukea Syyrian kurdiyhteisöille.

Tilannetta Syyriassa käsiteltiin myös Trumpin ja edustajainhuoneen demokraattijohdon tapaamisessa. Kokous päättyi lyhyeen, kun puhemies Nancy Pelosi marssi kollegoineen ulos kokouksesta.

Demokraattijohtajat lähtivät kokouksesta sen jälkeen, kun solvaukset alkoivat sataa kesken kaiken ja Trump alkoi nimitellä Pelosia "kolmannen luokan poliitikoksi". Pelosi itse kertoi Trumpin olleen hermoromahduksen vallassa.

– Rukoilen presidentin puolesta koko ajan. Minusta tuntuu, että meidän täytyy nyt rukoilla hänen terveytensä puolesta – hänellä oli erittäin vakava kohtaus, Pelosi sanoi.

Kokous liittyi Trumpin päätökseen vetää Yhdysvaltain joukkoja pois Syyrian pohjoisosissa sijaitsevilta kurdialueilta, minkä jälkeen Turkki hyökkäsi kyseisille alueille.

Jo 300 000 paennut

Syyrian sotaa tarkkaileva kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights ilmoitti, että Turkin viikon mittainen hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdialueelle on pakottanut jo yli 300 000 siviiliä pakenemaan kodeistaan. YK on ennakoinut, että pakolaisten määrä voi nousta jopa 400 000:een.

Trumpin kirje hämmensi

Keskustelua Syyrian tilanteesta hämmensivät myös Trumpin omat kannanotot. Julkisuuteen tuli kirje, jonka Trump oli lähettänyt Erdoganille samana päivänä kun Turkki hyökkäsi Syyriaan. Valkoinen talo vahvisti, että kirje on aito, vaikka sitä aluksi luultiin parodiaksi.

Kirjeessä Trump uhkailee Erdogania Turkin talouden tuhoamisella ja sanoo, ettei Erdogan halua olla vastuussa tuhansien ihmisten teurastamisesta.

– Olen tehnyt kovasti töitä ratkaistakseni osan sinun ongelmistasi. Älä tuota maailmalle pettymystä, Trump neuvoi.

Trumpin mukaan Syyrian kurdijoukkoja (SDF) johtava kenraali Mazloum Abdi on valmis neuvotteluihin ja tekemään myönnytyksiä, joihin hän ei olisi ikinä suostunut aiemmin. Trump varoitteli, että historia näkee Erdoganin ikuisesti paholaisena, jos "hyviä asioita" ei tapahdu.

– Älä ole kovis. Älä ole hölmö! Soitan sinulle myöhemmin, Trump sanoi.

"Kurdit eivät ole enkeleitä"

Trump puolusteli toimiaan ja kiisti, että oli vetäytymispäätöksellään näyttänyt Erdoganille vihreää valoa hyökätä Syyrian kurdeja vastaan.

– Presidentti Erdoganin päätös ei yllättänyt minua, koska hän on halunnut tehdä niin jo pitkään, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

– En näyttänyt hänelle vihreää valoa. Se oli vihreän valon vastakohta.

Trump korosti, että Yhdysvaltain joukot eivät ole vaarassa ja että tämänhetkinen sotku ei edes kuulu Yhdysvalloille.

– Näen tilanteen Turkin ja Syyrian rajalla Yhdysvaltojen kannalta strategisesti loistavaksi. Sotilaamme ovat poissa sieltä, he ovat turvassa, presidentti sanoi.

Trumpilla oli happamia sanoja myös Yhdysvaltain liittolaisina Syyriassa sotineita kurdeja kohtaan.

– Kurdit osaavat taistella eivätkä he ole mitään enkeleitä. Jos katsoo tarkasti, niin he eivät ole enkeleitä, Trump sanoi ja nosti esiin kurdien sissijärjestön PKK:n.