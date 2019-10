Turkin ja kurdien tulitauko rakoili jo ensimmäisenä päivänä – neuvottelut käytiin kurdien olan ylitse, Turkki, Syyria ja Venäjä hyötymässä tilanteesta

Turkin ja kurdien tulitauko rakoili jo heti sen ensimmäisenä päivänä. Kurdien tiedottajan Mustafa Balin mukaan Turkki jatkoi perjantaina ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle Pohjois-Syyriassa.

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön mukaan perjantaina Turkin iskuissa olisi kuollut ainakin 14 siviiliä Bab al-Kheirin kylän lähettyvillä. Järjestö kertoi jo aamulla, että Ras al-Ainissa oli ollut aamulla hajanaista ammuskelua.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja vahvisti aamulla havainneensa tykistötulta ja savupilviä monessa paikassa Syyrian puolella rajaa.

Turkki kiisti tiedot "disinformaationa". Myös Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla oli kova usko tulitauon onnistumiseen. Hän kertoi keskustelleensa perjantaina Pohjois-Syyrian tilanteesta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Trumpin mukaan Erdogan olisi kertonut hänelle, että alueella oli vain "satunnaista tarkka-ampumista ja kranaattitulta, joka eliminoitiin pian".

Trumpin tviitistä ei selvinnyt, mihin tai kenen tekemään tulitukseen hän viittasi.

Trump kertoi myös saaneensa kuulla, että osa Euroopan maista olisi nyt valmis vastaanottamaan äärijärjestö Isisin vangittuja jäseniä. Hän ei täsmentänyt, mihin väite perustuu tai mistä valtioista olisi kyse.

Syyria ja Venäjä hyötyvät

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina tulitauosta, jonka on määrä kestää viisi päivää. Myös kurdit myöntyivät tulitaukoon.Tulitauko sovittiin alueille, jotka Turkki on jo käytännössä saanut haltuunsa kurdeilta.

Turkki on ilmoittanut, että tulitauosta tulee pysyvä vain, jos kurdien YPG-joukot vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jonne Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen.

Kurdit todennäköisesti vetäytyvät, arvioi vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

– Oletan kurdijoukkojen lähtevän, koska joka tapauksessa on otettu se askel, jossa Venäjä, Syyria ja Turkki järjestävät asiaa siten, että kurdijoukot liitetään osaksi Syyrian armeijan osastoja.

Alaranta myös arvioi, että hyötyjiä tilanteessa ovat Turkin lisäksi Syyrian hallinto ja Venäjä.

– Tämä hyödyttää Venäjän ja Syyrian hallinnon pitkän ajan tavoitetta, jonka mukaan nämä alueet tulisivat lopulta Syyrian hallinnon osaksi.

Tiistaina Turkin presidentti Erdogan tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin, jonka kanssa hänen on määrä keskustella Syyrian tilanteesta. Etukäteen on spekuloitu, että tapaamisessa todennäköisesti sovitaan Pohjois-Syyrian lopullisesta jaosta.

Kurdeille tilanne ei jätä paljon käteen. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kuvasi Yhdysvaltain ja Turkin sopimusta epäaidoksi tulitauoksi, joka pakottaa kurdit aselepoon.

"Häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä"

Syrian Observatory for Human Rightsin (SOHR) kirjanpidon mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa runsaan viikon aikana ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Turkki ja sen liittolaiset ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin Pohjois-Syyrian hyökkäyksen aikana.

Amnestyn mukaan Turkki ja liittolaiset ovat osoittaneet häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä. Amnestyn raportissa selostettiin kurdien Punaisen puolikuun työntekijän kertomaa Turkin ilmaiskun jäljiltä. Isku oli osunut lähelle koulua Salhiyessa, ja työntekijä oli ollut mukana raivaamassa kuolleita koulun raunioista.