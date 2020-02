Turkin kerrottiin avanneen rajat maahan tulleille turvapaikanhakijoille, sadat ihmiset jumissa Kreikan rajalla

Sadat, ja joidenkin arvioiden mukaan jopa tuhannet, pakolaiset ja turvapaikanhakijat olivat perjantaina saapuneet Turkin Kreikan vastaiselle rajalle samalla kun Kreikka kiristi rajavalvontaansa äärimmilleen. Kreikan pääministerin Kyriakos Mitsotakisin mukaan laitonta maahantuloa ei sallita.

Mediatietojen mukaan Turkki on torstaisessa, presidentti Recep Tayyip Erdoganin koolle kutsumassa hätäkokouksessa päättänyt avata portit Eurooppaan. EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell kertoi kuitenkin aiemmin perjantaina, että Turkki on vakuuttanut edelleen pitävänsä kiinni pakolaissopimuksesta.

Suomen Lähi-idän instituutin tutkijan Anu Leinosen mukaan nyt olisi tärkeää pohtia, miksi Turkki ei avannut rajojaan jo aiemmin. Turkissa on yli 3,6 miljoonaa Syyrian sotaa paennutta ihmistä.

– Suuren pakolaismäärän oleminen Turkissa on ollut huomattavan epäsuosittua, ja se on muuttunut epäsuositummaksi vuosien mittaan – etenkin nyt viimeisten parin vuoden aikana, kun Turkin taloudella on mennyt huonosti.

Tutkija myös huomauttaa, että päätöksen pakolaisten päästämisestä maahan teki aikoinaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, jonka kannatus on mielipidemittausten mukaan ollut nyt hienoisessa laskussa talousongelmien takia. Tämän takia Leinonen arvioikin, että Turkissa voidaan suhtautua myönteisesti rajojen avaamiseen pakolaisille Eurooppaan etenkin, jos Syyrian rajan yli ei päästetä lisää pakolaisia Turkkiin.

Turkki käyttää pakolaisia painostamiseen

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen arvioi, että Turkki yrittää käyttää pakolaistilannetta ulkopoliittisena vipuvartena, jotta Euroopan unioni ei ryhtyisi harjoittamaan voimakasta painostusta Turkkia vastaan.

Ihmisvirtojen ohjailu tai sillä uhkaileminen on Parosen mukaan hyvin tehokas keino siihen.

Myös ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) arveli, että Turkki käyttää pakolaisvirtoja painostuskeinona.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan tällä hetkellä ei ole vahvistettu tietoa, että Turkki olisi avannut rajojaan päästämään läpi Eurooppaan pyrkiviä syyrialaisia pakolaisia. Turkista kuuluneet puheet rajojen avaamisesta eivät ole peräisin maan hallituksen jäseniltä, Ohisalo sanoi.

– Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Viranomaiset Suomessa ja muualla EU:ssa seuraavat jatkuvasti miten tilanne elää, Ohisalo sanoi STT:lle.

Mistään viranomaislähteestä ei ole tällä hetkellä kantautunut tietoa, että tulijamäärät olisivat lähteneet nousuun tai että Turkki olisi erikseen ilmoittanut näiden rajojen avaamisesta.

Ohisalo huomauttaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkista kuuluu lausuntoja rajojen avaamisesta. Samankaltaisia on kuultu jo muutama kuukausi sitten.

Tällä haavaa ei Ohisalon mukaan ole näköpiirissä, että edessä olisi samankaltainen pakolaiskriisi kuin vuonna 2015. Sisäministeriö varautuu kuitenkin kaikenlaisiin skenaarioihin.

– Viranomaiset ovat käyneet läpi kertynyttä tietoa vuosilta 2015 ja 2016 ja analysoineet, miten voidaan toimia paremmin. Varautumissuunnitelmia on päivitetty ja toimintaa harjoiteltu.