Turkin sotatoimet Syyriassa kiihtyvät – 19 syyrialaissotilasta sai surmansa Turkin lennokki-iskussa

Syyriassa ainakin 19 Syyrian hallinnon sotilasta on saanut surmansa Turkin joukkojen tekemissä lennokki-iskuissa, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Sotilaat kuolivat saattueeseen tehdyssä iskussa Jabal al-Zawiyan alueella ja toisessa iskussa Maaret al-Numanin kaupunkiin.

Iskut tehtiin vain muutamia tunteja sen jälkeen kun Turkki oli pudottanut kaksi Syyrian hävittäjää. Turkki kertoi hävittäjien lisäksi tuhonneensa myös kolme ilmatorjuntapatteria.

Turkki kertoi jo aiemmin jatkavansa sotilasoperaatiotaan Syyrian hallintoa vastaan. Operaatio alkoi sen jälkeen kun 34 turkkilaissotilasta kuoli viime viikolla Syyriassa tehdyssä ilmaiskussa, josta Turkki syyttää Syyrian hallintoa.

Jo lauantaina 26 Syyrian hallinnon sotilasta sai surmansa Turkin lennokki-iskussa Luoteis-Syyriassa.

Presidenttien määrä tavata torstaina

Syyrian sisällissota on kiihtynyt viime viikkoina. Venäjän tukemat Syyrian hallinnon joukot ovat pyrkineet valtaamaan maan viimeistä kapinallisten hallussa olevaa maakuntaa Idlibiä, kun taas Turkki tukee Syyrian kapinallisia.

Tilanne Syyriassa ja etenkin turkkilaissotilaiden kuoleminen on kiristänyt pahasti Turkin ja Venäjän välejä. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä tavata torstaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Erdogan on kehottanut Putinia väistymään Idlibistä Turkin tieltä ja antamaan Turkin toimia yksin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

YK:n mukaan taistelut Idlibissä ovat ajaneet lähes miljoona ihmistä kodeistaan.