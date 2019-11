Turkissa Syyrian rajan tuntumassa nuoret tulevat toimeen salakuljetuksella – rajan yli kulkee paitsi teetä ja tupakkaa myös ihmisiä

Turkissa Syyrian ja Irakin rajan tuntumassa asuvat nuoret turvautuvat salakuljetukseen, koska alueella ei ole muuta työtä tarjolla, sanovat STT:n haastattelemat salakuljettaja ja paikallislehden toimittaja Cizressä. Se on kurdienemmistöinen kaupunki Turkissa aivan Syyrian rajalla.

Ahmet, 28, on jo vuosia salakuljettanut rajan tuntumassa milloin mitäkin: teetä, tupakkaa, polttoaineita.

– Myös ihmisiä, jos niin pyydetään, Ahmet sanoo STT:lle.

Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi Ahmet ei esiinny jutussa omalla nimellään.

Ihmisiä paitsi tuodaan Turkkiin, myös autetaan pakenemaan pois maasta poliittisista syistä. Salakuljettajan kyydissä rajan yli pääsee Ahmetin mukaan 400 Yhdysvaltain dollarilla.

Ahmetin mukaan yleisesti salakuljetuksella tienaa kuukaudessa 3 000–4 000 Turkin liiraa eli noin 470–630 euroa.

– Se ei ole mitään verrattuna siihen kuinka vaikeaa työ on. Riskinä on päätyä vankilaan tai jopa kuolla.

– Jatkamme salakuljetusta, sillä täällä ei ole muutakaan. Täällä ei ole tehtaita tai muita töitä. Joko teemme tätä vaarallista työtä tai sitten menemme suuriin kaupunkeihin, Ahmet sanoo.

Aikaisemmin salakuljetus suuntautui Cizrestä erityisesti Syyriaan, mutta nyt toiminta on painottunut Irakin rajalle. Ahmetin mukaan salakuljettaminen on tullut vaikeammaksi. Rajan tuntumassa on yhä useammin tarkastuspisteitä.

Rajanylityspisteellä on selvästi omat sääntönsä. Salakuljettajien autojen bensatankkeja on laajennettu ja autojen sisällä on salalokeroita. Toisaalta myös rajatarkastajille ja poliiseille on avautunut mahdollisuus tienata. Usein tarkastettavan passin väliin laitetaan rahaa, tai autoa syynättäessä sen sisälle jätetään ylimääräinen tupakkakartonki tarkastajalle.

Tosin aiemmin suuretkin lastit kulkivat rajan yli helpommin kuin nykyään.

Kymmenestä tupakka-askista vankilaan

Ahmetin arvion mukaan puolet Cizren nuorista on joskus tuomittu tai istuu parhaillaan vankilassa salakuljetuksesta. Paikallinen journalisti Mehmet Soyer, 27, puolestaan arvioi, että noin 4 000 kaupunkilaista olisi vangittuna salakuljetuksesta.

– Ihmiset ovat vankilassa kymmenen tupakka-askin takia. Serkkuni jäi kiinni 40 askin kuljettamisesta ja joutui vankilaan. 40 askilla voi kattaa vain muutaman päivän kulut, ja hän meni sen takia vankilaan, Soyer sanoo STT:lle.

Myös Soyer korostaa, että alueella ei ole töitä, joten jäljelle jää salakuljettaminen. Hän tietää myös syyt alueen ahdinkoon.

– Pitkään jatkuneet sodat ja se, että hallitus ei halua, että tämä alue kehittyy. Ihmisten on pakko salakuljettaa, toimittaja kommentoi kaupungin tilannetta.

Länsi-Turkissa salakuljettajia kritisoidaan, mutta Soyerin mukaan salakuljetetuista tuotteista suuri osa päätyy juuri sinne.

Sota on kuin leipää ja vettä

Cizressä on totuttu sotiin. Kaupunkilaiset ovat todistaneet naapurimaiden sotia, mutta myös Turkin armeijan ja kurdisissijärjestö PKK:n välisiä taisteluita. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on vaatinut alueella riippumattomia tutkimuksia Turkin tekemistä siviileihin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista tällä vuosikymmenellä.

– Täällä sota on valitettavasti yhtä normaalia kuin leipä ja vesi, koska synnyimme siihen (sotaan), Ahmet sanoo.

– Rajalla asuminen on monella tapaa vaikeaa. Aivan lähellä on sota ja ihmisiä kuolee, mutta meidän täytyy jatkaa arkeamme pysyäksemme hengissä, hän jatkaa.

Ahmet kertoo, että silloin tällöin sodan aikana Syyrian puolelle tarkoitetut pommit ovat pudonneet Cizreen.

– Välissämme on vain joki. Se ei valitettavasti estä pommeja putoamasta tänne, hän sanoo.

Toimittaja Soyer huomauttaa, että ihmiset, jotka asuvat kaukana sodasta, näkevät sen eri tavalla.

– Jos täällä räjähtäisi ja minä kuolisin, ihmiset eivät reagoisi kovinkaan suuresti, mutta jos istanbulilaisella aukiolla räjähtäisi ja ihmisiä kuolisi, siellä paikalliset ihmiset reagoisivat voimakkaasti.

Soyer korostaa, että ihmiset ovat väsyneet sotiin ja toivovat niiden päättymistä.

“Erdogan aloitti sodan oman tulevaisuutensa takia .

Lokakuussa Turkki aloitti kurdien vastaisen operaation Pohjois-Syyriassa ja totesi, että operaatio toteutettiin maan turvallisuuden takaamiseksi.

Muun muassa kurdien asiaa edistävän Kansojen demokraattisen puolueen (HDP) cizreläisen aktiivin Welatin mukaan operaatiossa on enemmänkin kyse kurdivihasta kuin turvallisuudesta. Welat ei turvallisuussyistä uskalla esiintyä oikealla nimellään.

– Turkin valtiota on häirinnyt alue, jonka kurdit olivat voittaneet Syyriassa. Operaation tarkoituksena oli estää kurdien oikeus elää vapaasti, Welat sanoo STT:lle.

Welat sanoo, että presidentti Recep Tayyip Erdogan aloitti operaation myös sisäpoliittisista syistä ja turvatakseen oman selustansa. Hänen mukaansa presidentti käyttää taistelukorttia aina, kun oppositio saa enemmän tilaa.

– Erdogan aloitti sodan oman tulevaisuutensa takia.