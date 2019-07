Turkissa jälleen uusia ratsioita – yli 150:tä ihmistä epäillään yhteyksistä vuosien takaiseen epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen

Turkissa poliisi on aloittanut maanlaajuiset ratsiat yli 150 ihmisen pidättämiseksi. Valtionmedian mukaan 152:ta ihmistä epäillään yhteyksistä ryhmään, jota syytetään vuoden 2016 epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä.

Istanbulissa, Konyassa ja Izmirissä syyttäjät antoivat kymmeniä pidätysmääräyksiä muun muassa sotilaista, joista osa on edelleen virassa ja osa irtisanottu. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Anadolu, jonka mukaan 63 epäiltyä oli pidätetty.

Kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty vallankaappausyrityksen jälkeen. Pidätettyjä on epäilty yhteyksistä Yhdysvalloissa maanpaossa elävään muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto on syyttänyt Güleniä vallankaappausyrityksen järjestämisestä. Gülen on kiistänyt syytökset.

Vuodesta 2016 lähtien yli 140 000 julkisen sektorin työntekijää on irtisanottu tai pidätetty virasta, koska heitä epäillään yhteyksistä Güleniin. Satoja ihmisiä on pidätetty viime kuukausina, vaikka Turkin länsimaiset liittolaiset ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet maan toimia.

Erdoganin hallituksen on syytetty haluavan ainoastaan päästä eroon vastustajista. Turkkilaisviranomaiset ovat puolestaan sanoneet ratsioiden olevan tarpeellisia, jotta Gülenin vaikutus saadaan poistettua valtion instituutioista.