Turkissa kuoli parikymmentä ihmistä lumivyöryssä

Ainakin 23 ihmistä on kuollut tänään lumivyöryssä Turkin itäosassa sijaitsevassa Bahcesarayssa lähellä Iranin rajaa, kertovat viranomaiset. Noin kolmekymmentä ihmistä on pelastettu vyöryn alta, mutta useita on vielä ansassa lumimassojen alla.

Viranomaisten mukaan uhrit jäivät vyöryn alle, kun he olivat kaivamassa esiin edellisenä päivänä lumivyöryn alle jäänyttä minibussia. Uhrien joukossa on sekä siviilejä että pelastustyöntekijöitä.

Minibussissa olleista kuoli viisi, joten lumivyöryt ovat vaatineet yhteensä 28 henkeä. Uhriluvun pelätään vielä nousevan.

Vanin provinssin kuvernööri Mehmet Emin Bilmez kertoi, että pelastustöitä vaikeuttaa vuoristoisella seudulla jatkuva runsas lumisade.