Turkissa noin joka viides koronaviruksen varalta testatuista on saanut tartunnan, Kiina puolestaan kertoo uusien tartuntojen tulevan nyt ulkomailta

Ympäri maailmaa leviävä koronavirus on saanut monet maat turvautumaan lisärajoituksiin. Myös tartuntojen määrät ovat monin paikoin edelleen nousussa.

Esimerkiksi Turkissa todettiin vuorokaudessa yli 300 uutta koronavirustartuntaa, kirjoittaa Guardian. Maassa on todettu nyt yhteensä 670 tartuntaa. Virustestejä on tehty päälle 3 600, kertoo lehden mukaan Turkin terveysministeri Fahrettin Koca. Noin joka viides testatuista on saanut koronavirustartunnan.

Turkki ilmoitti torstaina, että maassa aiotaan testata jopa 15 000 ihmistä päivässä koronaviruksen takia.

Laajoista koronavirustestauksista kiitosta saanut Etelä-Korea testasi vuorokaudessa 12 000–15 000 ihmistä, kertoo muun muassa Time-lehti. Tartuntojen toteamisella on voitu rajoittaa viruksen leviämistä.

Turkin ensimmäinen koronavirustartunta todettiin vasta viime viikolla. Sitä ennen virus oli ehtinyt jo myllätä useita maailman maita.

Turkissa on perjantain tietojen mukaan pidätetty kymmenittäin ihmisiä, koska he ovat julkaisseet "provokatiivisia ja perusteettomia" viestejä koronavirusepidemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoo maan sisäministeriö.

Kiinassa yli 70 000 ihmisen kerrotaan jo parantuneen

Kiina puolestaan kertoo kolmantena päivänä perättäin, että maassa ei ole havaittu uusia paikallisia koronavirustartuntoja. Sen sijaan maa ilmoitti 41 uudesta ulkomailta saadusta tartunnasta. Kyseessä on toistaiseksi korkein päivittäinen luku.

Yhteensä ulkomailta saatuja tartuntoja on viranomaisten mukaan todettu maassa noin 270. Kiina yrittää hillitä ulkomailla saatujen tartuntojen leviämistä määräämällä kaikki maahan saapuvat 14 päivän karanteeniin.

Uuden koronaviruksen alkuperämaa taisteli viruksen leviämistä vastaan rajuilla eristystoimilla, joiden piirissä oli kymmeniä miljoonia ihmisiä pelkästään Hubein maakunnan alueella. Liikkumista on määrä vähitellen vapauttaa.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on kiittänyt Kiinan rajujen toimien vaikutusta viruksen leviämisen estämisessä.

Yhteensä Kiina on kertonut noin 81 000 todetusta tartunnasta. Maan viranomaisten mukaan yli 70 000 ihmistä olisi parantunut viruksen aiheuttamasta taudista. Sairaana on viranomaisten mukaan enää noin 6 000 ihmistä. Yli 3 000 ihmisen on kerrottu kuolleen.

Koko maailmassa koronavirustartuntoja todettu noin 250 000 ihmisellä, mutta tartunnan saaneiden määrä lienee paljon suurempi. Yli 11 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on raportoinut Italia, jossa kuolleiden määrä nousi perjantaina yli 4 000:n.

Australiassa tuhannet suuntasivat rannalle kokoontumisrajoituksista piittaamatta

Australian Sydneyssä tuhannet ihmiset eivät ole piitanneet ohjeista pysyä turvallisen etäisyyden päässä toisistaan, vaan monet ryntäsivät perjantaina Bondi Beach -uimarannalle nauttimaan syksyn yli 30 asteen hellepäivästä. Nyt Uuden Etelä-Walesin osavaltio on sulkenut uimarannan toistaiseksi.

Maassa yli 500 ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa on kielletty koronaviruspandemian takia.

Miljoonakaupunki Sydney sijaitsee Uudessa Etelä-Walesissa, jossa on Sydney Morning Heraldin mukaan todettu yli 430 tartuntaa. Koko maassa on Guardianin mukaan todettu yli tuhat tartuntaa.

Tanskassa vapaakaupunki Christiania sulkee porttinsa

Tanskassa Kööpenhaminassa sijaitseva Christianian kaupunginosa on ilmoittanut sulkevansa porttinsa koronavirukseen liittyvän leviämisriskin takia. Niin sanottuna vapaakaupunkina tunnetun Christianian on määrä ottaa käyttöön sekä aidat että vartijat.

Aiemmin sallivasta huumepolitiikastaan kuuluisaksi tullut kaupunginosa on yksi Kööpenhaminan keskeisistä turistikohteista. Tanska päätti parisen viikkoa sitten sulkea kouluja koronaviruksen vastaisena toimena. Sen jälkeen Christianiaan kerrotaan pyrkineen myös uteliaita kouluikäisiä. Sulkemisesta päättivät Christianian asukkaat yhteisessä kokouksessa.

Christianian Facebook-sivuilla kerrotaan, että kaupunginosa suljetaan ennalta määrittelemättömäksi ajaksi lauantaina kello 12 paikallista aikaa..

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Tanskassa on todettu tähän mennessä yli 1 300 koronavirustartuntaa.

Kanadalaisissa autotehtaissa ryhdytään valmistamaan lääkinnällisiä tarvikkeita

Kanadassa pääministeri Justin Trudeau on valjastanut muun muassa autonosia valmistavat tehtaat taisteluun koronaviruksen leviämistä vastaan.

Tehtaissa on toistaiseksi tarkoitus valmistaa välttämättömiä lääkinnällisiä tarvikkeita kuten hengityssuojaimia, seulontatestejä ja desinfiointigeeliä. Pääministeri kertoi asiasta lehdistölle Ottawassa sijaitsevalta virka-asunnoltaan, jossa hän on ollut karanteenissa sen jälkeen, kun hänen vaimollaan todettiin koronavirus.

– Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea, Trudeau sanoi.

– Joten hallituksemme auttaa yrityksiä muuttamaan tuotannon autonosista lääkinnällisiin tarvikkeisiin.

CNN:n uutisoi, että Yhdysvalloissa esimerkiksi autoja valmistava General Motors alkanee valmistaa hengityskoneita.

Yhdysvalloista television sairaalasarjojen tuotannoista lahjoitetaan muun muassa hengityssuojia ja käsineitä ensiavussa työskenteleville. Esimerkiksi Greyn anatomia -sarjan lavasteista on kerätty sairaaloille tarpeellisia välineitä lahjoitettaviksi.

Monissa sairaaloissa tarvikevarastot hupenevat samalla kun yhä useampi tarvitsee hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Lähteinä myös uutistoimistot AFP, TT ja Ritzau.