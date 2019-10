Turkki aloitti hyökkäyksen kurdeja vastaan Syyriassa

Turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan on alkanut Pohjois-Syyriassa, kertoo Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan Twitterissä.

Erdoganin mukaan operaatio suoritetaan yhdessä Syyrian vapaan armeijan kanssa ja se suunnataan "terrorismia vastaan".

Turkki on jo pitkään halunnut torpata kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Turkin hyökkäys on saanut voimakasta arvostelua, ja sen on pelätty eskaloivan Syyrian tilannetta entisestään.