Turkki jatkoi sotilasoperaatiotaan Luoteis-Syyriassa, pudotti Syyrian hävittäjiä

Turkin joukot ovat pudottaneet kaksi Syyrian sotilaslentokonetta Luoteis-Syyriassa, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö sunnuntaina. Järjestön mukaan pudotetut koneet olivat Suhoi-hävittäjiä, jotka syöksyivät maahan hallituksen joukkojen hallussa olevalle alueelle, todennäköisesti sen jälkeen, kun ne olivat joutuneet ilmataisteluun turkkilaisten F-16 -hävittäjien kanssa.

Turkki kertoi hävittäjien lisäksi tuhonneensa myös kolme ilmatorjuntapatteria.

Syyrian valtiollinen Sana-uutistoimisto tyytyi kertomaan, että kaksi Syyrian hävittäjää oli joutunut turkkilaishävittäjien kohteiksi.

Turkki kertoi jo aiemmin jatkavansa sotilasoperaatiotaan Syyrian hallintoa vastaan. Operaatio alkoi sen jälkeen, kun 34 turkkilaissotilasta kuoli tällä viikolla Syyriassa tehdyssä ilmaiskussa. Jo lauantaina 26 Syyrian hallinnon sotilasta sai surmansa Turkin lennokki-iskussa Luoteis-Syyriassa.

Syyria kertoi sunnuntaina niin ikään pudottaneensa turkkilaisen miehittämättömän sotilaslennokin maan luoteisosassa. Turkki vahvisti menettäneensä lennokin.

Erdogan ja Putin tapaavat

Syyrian hallituksen ja Venäjän hyökkäys viimeiseen kapinallisten hallussa olevaan maakuntaan Idlibiin maan luoteisosassa on ajanut YK:n mukaan liki miljoona ihmistä kodeistaan, heistä valtaosin on naisia ja lapsia, Hyökkäys ja varsinkin turkkilaisten sotilaiden kuoleminen on kiristänyt myös pahasti Venäjän ja Turkin välejä.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä tavata torstaina tai perjantaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Erdogan on kehottanut Putinia väistymään Idlibistä Turkin tieltä ja antamaan Turkin toimia yksin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

– Siitä tulee epäilemättä vaikea tapaaminen, mutta johtajat ovat vahvistaneet halunsa ratkaista Idlibin tilanne. Se on tärkeää, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Venäläisen Sputnik-uutissivuston turkinkielisen osion päätoimittaja pidätettiin Istanbulissa sunnuntaina ja toimituksen tilat ratsattiin. Samalla kolme Sputnikin toimittajaa vietiin kuulusteltavaksi. Syynä oli todennäköisesti artikkeli, jossa Turkin kerrottiin aikoinaan ottaneen laittomasti itselleen Hatayn maakunnan Syyrialta.