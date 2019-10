Turkki kehottaa USA:ta käyttämään vaikutusvaltaansa kurdijoukkoihin

Turkki kehottaa Yhdysvaltoja käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta Pohjois-Syyrian kurdijoukot vetäytyvät rajan tuntumasta. Asiaa kommentoi presidentti Recep Tayyip Erdoganin edustaja.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viisipäiväisestä tulitauosta Turkin käytännössä haltuunsa saamille alueille.

Tulitaukosopimuksen ehtona oli, että kurdit vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jolle Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen.

– Olemme sitoutuneet tähän sopimukseen, tiedottaja Ibrahim Kalin totesi uutistoimisto AFP:lle.

– Viiden päivän kuluessa heidän (kurdien) pitäisi lähteä ja olemme käskeneet amerikkalaisia kollegoitamme käyttämään vaikutusvaltaansa ja yhteyksiään, jotta he voivat varmistaa kurdijoukkojen lähtemisen ilman minkäänlaisia välikohtauksia.

Presidentin edustaja myös vakuutti, ettei Turkki ole miehittämässä naapurimaansa alueita ja että se on noudattanut tulitaukosopimusta.

Asiasta on kuitenkin eri näkemyksiä.

Syyrian demokraattisten kurdijoukkojen johtaja Mazloum Abdi sanoi lauantaina, että Turkki estää kurdijoukkoja evakuoitumasta Ras al-Ainin alueelta Koillis-Syyriassa

Abdi sanoi lisäksi AFP:lle puhelimessa, että kurdijoukot ovat jatkaneet sotilasoperaatioita Isisiä vastaan Syyriassa.

Turkki kiisti Abdin syytökset ja syytti kurdeja väärän tiedon levittämisestä.

Turkin puolustusministeriö sanoo, että Turkki on pitäytynyt sopimuksessa, mutta kurdit ovat tehneet 36 tunnin aikana yhteensä 14 hyökkäystä. Presidentin tiedottaja Kalin puhui yhteensä 16 hyökkäyksestä.

Turkin presidentti Erdogan sanoi lauantaina, että Turkki murskaa kurditaistelijoiden päät, jos nämä eivät vetäydy turvavyöhykkeeltä.

Amnesty syyttää Turkkia sotarikoksista

Myös Turkin on kerrottu rikkoneen sovittua tulitaukoa Pohjois-Syyriassa, minkä maa on kiistänyt. Kurdien tiedottaja Mustafa Balin mukaan Turkki jatkoi perjantaina ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle.

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan perjantaina Turkin iskuissa olisi kuollut 14 siviiliä.

Syrian Observatory for Human Rightsin kirjanpidon mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa runsaan viikon aikana ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Turkki ja sen liittolaiset ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin Pohjois-Syyrian hyökkäyksen aikana.

Amnestyn mukaan Turkki ja liittolaiset ovat osoittaneet häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä.