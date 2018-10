Turkki kiistää antaneensa minkäänlaista Khashoggiin liittyvää äänitettä Yhdysvalloille

Turkki kiistää, että se olisi antanut minkäänlaista ääninauhoitetta Yhdysvalloille kadonneen sauditoimittajan tapauksessa. Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun mukaan ei tule kysymykseenkään, että Turkki antaisi mitään nauhoitetta Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeolle tai kellekään muulle yhdysvaltalaisviranomaiselle. Cavusoglu antoi kommenttinsa noin kaksi päivää sen jälkeen, kun hän tapasi Pompeon Ankarassa.

Turkkilaisviranomaisten mukaan heillä on ääninauha, joka todistaa, että toimittaja Jamal Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Mediatietojen mukaan Pompeo on kuunnellut nauhan, mutta ministeri on kiistänyt asian.