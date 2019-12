Turkki palautti vierastaistelijoiden vaimoja ja lapsia Ranskaan

Turkki on palauttanut yksitoista Ranskan kansalaista takaisin kotimaahansa, kertoo Turkin sisäministeriö.

Turkin sisäministeriön mukaan palautetut ovat epäiltyjen "ulkomaalaisten terroriristitaistelijoiden sukulaisia". Ranska on vahvistanut, että maahan on saapunut neljä naista ja heidän seitsemän lastaan.

Palautukset ovat osa Turkin suunnitelmaa, jossa se palauttaa pidättämiään äärijärjestö Isisin ulkomaalaisia taistelijoita takaisin kotimaihinsa.

Turkin mukaan pidätettyjä ulkomaalaisia vierastaistelijoita on noin 1 200. Marraskuun alusta lähtien maa on palauttanut lähes 60 ihmistä takaisin. Heistä noin puolet on palautettu Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin.

Palautettavien joukossa ei tiettävästi ole suomalaisia.

– Turkki ei ole avovankila tai hotelli, perusteli sisäministeriön edustaja Ismail Catakli palautuksia. Hänen mukaansa Turkki aikoo palauttaa kaikki 1 200 ihmistä lopulta kotimaihinsa.

korjattu aiempaa uutista klo 12.40. Uutistoimisto AFP korjasi tietojaan: palautetut ovat terrorismista epäiltyjen henkilöiden sukulaisia, eivät itse vierastaistelijoita.