Turkki uhoaa palauttavansa Isis-taistelijat kotimaihinsa, oli heiltä viety kansalaisuus tai ei – suomalaisista ei tietoa

Suomelle ei toistaiseksi ole tullut tietoa siitä, onko suomalaisia niiden Isis-taistelijoiden joukossa, jotka Turkki aikoo palauttaa kotimaihinsa.

– Toistaiseksi ei ole tullut mitään virallista tai epävirallista tietoa, eli ollaan edelleen ihan samojen uutisten varassa, kiteytti Suomen Turkin-suurlähettiläs Ari Mäki STT:lle puhelimitse.

– Tällaisen luvun olen nähnyt, että siellä on 287 ulkomaalaista, joista 54 on turkkilaisia ja muut ovat 19 eri maan kansalaisia. Sen sijaan en ole nähnyt julkisuudessa mitään selvitystä siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Varmasti alkuviikkoon eli maanantaihin tai tiistaihin menee ennen kuin nähdään, tuleeko sieltä mitään virallista yhteydenottoa suurlähetystöön asiassa, Mäki jatkaa.

Suomalaisten kansallisuutta ei vietäisi

Mäen mukaan Turkin päätös Isis-taistelijoiden kotiuttamisesta ei sinänsä yllättänyt koska kritiikkiä on ollut jo pitkään.

– Nyt on sitten tullut käänne, ja on tehty selkeä päätös siitä, että heidät kotiutetaan. Sisäministeri Süleyman Soylu on sanonut, että Turkki ei ole mikään Isis-taistelijoiden hotelli. Tämänhän voi tietysti ymmärtääkin: miksi juuri Turkin pitäisi pitää Isis-taistelijoita täällä vankiloissa. Nähtäväksi jää, millaisilla prosesseilla heitä sitten palautettaisiin. Siinä tarvitaan viranomaisyhteistyötä puolin ja toisin, suurlähettiläs sanoo.

Hollanti teki kahden al-Holin leiriltä paenneen hollantilaisnaisen kohdalla ratkaisun, jossa toisen kansalaisuus peruttiin, kun naiset tulivat Hollannin suurlähetystöön Ankarassa. Molemmat olivat kaksoiskansalaisia. Mäen mukaan vastaavassa tapatuksessa suomalaisille näin ei todennäköisesti kävisi.

– Minun käsitykseni on se, että Suomen lakien mukaan Suomen kansalaisuutta ei voi viedä, mutta ulko- tai sisäministeriö voisi tätä tarkemmin kommentoida, Mäki pohtii.

On epäselvää, miten palautukset käytännössä tapahtuisivat

Turkki syyttää osaa Euroopan maista siitä, että nämä ovat tarkoituksella peruneet äärijärjestö Isisiin kuuluneiden kansalaisuuksia, jotta niiden ei tarvitsisi vastaanottaa heitä.

Turkki aikoo tästä huolimatta palauttaa vangitut Isisin jäsenet kotimaihinsa, sanoo Turkin sisäministeri Süleyman Soylu. Hän kutsui kansalaisuuden poistamista "uudeksi metodiksi", joka estää taistelijoiden palauttamisen. Hän mainitsi esimerkkinä näin toimineista maista muun muassa Britannian ja Hollannin.

– Lähetämme heidät takaisin kotimaihinsa, olivat he sitten menettäneet kansalaisuutensa tai eivät, hän sanoi turkkilaisuutistoimisto Anadolu Ajansin mukaan.

Soylu kertoi eilen, että Turkki alkaa palauttaa Isis-taistelijoita kotimaihinsa maanantaista lähtien. Turkissa on vangittuna sisäministerin mukaan noin 1 200 Isisin jäsentä. Heistä 287 on vangittu Turkin viime kuussa käynnistyneen Pohjois-Syyrian operaation aikana, ja Soylun mukaan joukossa on myös naisia ja lapsia.

– Maat eivät voi poistaa entisten terroristien kansalaisuuksia ja olettaa, että Turkki pitää heistä huolta -- Turkki ei ole vierastaistelijoiden hotelli, sisäministeri totesi myös viikko sitten muun muassa turkkilaislehti Milliyetin mukaan.

On kuitenkin epäselvää, miten palautukset käytännössä tapahtuisivat ilman EU-maiden yhteistyötä.

Turkki on aiemmin kertonut, että vangittujen Isis-taistelijoiden joukossa on muun muassa 20 saksalaista, ja maa on pyytänyt Saksaa tekemään yhteistyötä taistelussa terrorismia vastaan.

Tiedossa ei ole, onko Turkin vangitsemien joukossa Suomen kansalaisia.

Kaksi hollantilaisnaista saapui suurlähetystöön Ankarassa

Hollantilaismedia raportoi viime viikolla kahdesta al-Holin leiriltä paenneesta hollantilaisnaisesta, jotka olivat saapuneet Hollannin suurlähetystöön Ankarassa. Molemmat naiset ovat kaksoiskansalaisia, ja toisen kansalaisuus peruttiin hänen saapuessaan suurlähetystöön.

Hollantilaisnaiset olivat paenneet leiriltä mediatietojen mukaan jo ennen Turkin käynnistämää hyökkäystä Pohjois-Syyriassa.