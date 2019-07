Turkkilainen diplomaatti ammuttiin kuoliaaksi ravintolaan Irakin kurdialueella

Kaksi ihmistä kuoli tänään ravintolaan tehdyssä ampuma-aseiskussa Irakin kurdien itsehallintoalueella, kurdien turvallisuusjoukot kertovat.

AFP:n poliisilähteen mukaan uhrien joukossa oli myös Turkin varakonsuli. Lähteen mukaan Arbilissa tehty isku oli kohdistettu konsuliin ja konsulaatin työntekijöihin. Iskun tekijät pakenivat paikalta. Ampujia oli ainakin yksi.

Uutistoimiston poliisilähde ilmoitti aiemmin, että uhreja olisi ollut kolme, mutta turvallisuusjoukot päivittivät sittemmin uhrien määrää. Varakonsulin lisäksi iskussa kuoli turvallisuusjoukkojen mukaan yksi Irakin kansalainen.

Kaupungissa olleiden silminnäkijöiden mukaan Ainkawan naapurustoon ja sen ulkopuolelle pystytettiin nopeasti tarkastuspisteitä. Alueella on lukuisia ravintoloita ja Turkin konsulaatti.

Turkki on vahvistanut, että iskussa on kuollut Arbilin konsulaatin työntekijä. Kuolleen työntekijän henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu. Samalla hallinto on vannonut ryhtyvänsä kostotoimiin.

– Annamme tarvittavan vastauksen niille, jotka tekivät tämän petollisen hyökkäyksen, presidentin edustaja Ibrahim Kalin julisti Twitterissä.

Kalin kertoi tviitissään, että tutkimukset ampujien löytämiseksi on käynnistetty. Hän ei kuitenkaan lähtenyt spekuloimaan sillä, kuka olisi vastuussa iskusta.

Kukaan ei ole vielä ottanut iskua nimiinsä.

Diplomaattikohteet kohteina ennenkin

Turkki käynnisti toukokuussa mittavan aseellisen operaation Turkista perustettua Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta vastaan Irakin vuoristoisessa pohjoisosassa.

Turkki, Yhdysvallat ja Euroopan unioni pitävät PKK:ta terroristiryhmänä. Ryhmä, jolla on tukikohtia Irakin kurdialueilla, on ollut avoimessa kapinassa Turkkia vastaan jo vuodesta 1984. Turkki kävi vuosikymmenen vaihteessa rauhanneuvotteluja ryhmän kanssa.

Irakissa on viime kuukausina kohdistettu lukuisia raketti-iskuja diplomaattikohteita vastaan. Raketteja on ammuttu muun muassa Yhdysvaltain ja Britannian lähetystöjen lähellä Bagdadin niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä.

Yhdysvallat määräsi kaikki Bagdadin suurlähetystön ja Arbilin konsulaatin ei-elintärkeät työntekijät lähtemään maasta.

Irakin viranomaiset ovat vannoneet suojelevansa suurlähetystöjä. Maassa on tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen ajanjakso sen jälkeen, kun maa julisti voittaneensa Isisin joukot alueella vuonna 2017.