Turkkilainen sotilaslähde: Alueelle jääneet kurdijoukot "neutralisoidaan", jos eivät vetäydy huomiseen aikarajaan mennessä

Turkin ja Yhdysvaltojen sopima aikaraja kurdijoukkojen vetäytymiselle päättyy tiistaina iltakymmeneltä Suomen aikaa, kertoi turkkilainen sotilaslähde uutistoimisto AFP:lle.

– Aika alkoi torstaina iltakymmeneltä, joten se päättyy tiistaina iltakymmeneltä, lähde kertoi maanantaina.

Vetäytyminen liittyy Yhdysvaltojen ja Turkin torstaina tekemään tulitaukosopimukseen, jonka mukaan Turkki keskeyttäisi sotilasoperaationsa Pohjois-Syyriassa 120 tunnin eli viiden vuorokauden ajaksi. Sopimuksen ehtona oli, että kurdit vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jolle Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen ja jonne Syyrian sotaa Turkkiin paenneet voisivat palata.

Sotilaslähde kertoi, että Turkki haluaa perustaa kurditaistelijoiden vetäytymisen jälkeen Pohjois-Syyriaan noin 120 kilometrin pituisen "turva-alueen" Tal Abyadin ja Ras al-Ainin välille. Alue halutaan kasvattaa myöhemmin 444 kilometriin.

Turkki on aiemmin kertonut, että syvyyssuunnassa turva-alue ulottuisi 32 kilometriä rajalta Syyrian puolelle.

Sotilaslähteen mukaan 125 ajoneuvoa on kuljettanut kurdijoukkoja pois suunnitellulta turva-alueelta ja matkannut kohti Koillis-Syyriassa sijaitsevaa Hasakahia. Lähde lisäsi, että 120 kilometrin alueelle "jääneet terroristit neutralisoidaan" tiistain jälkeen, kertoi uutistoimisto AFP.

Tulitauosta sovittiin, kun Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo kävivät viime viikolla Turkissa tapaamassa presidentti Recep Tayyip Erdogania.

Erdogan jylisi

Erdogan osoitti maanantaina syyttävällä sormellaan länsimaita ja syytti niitä "terroristien tukemisesta" Syyriassa. Erdogan perusti väitteensä siihen, etteivät maat ole tukeneet Turkin operaatiota Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan.

– Voitteko kuvitella, että koko länsi seisoi terroristien rinnalla, ja ne kaikki kävivät kimppuumme aina Nato-maista Euroopan unionin maihin, Erdogan jylisi Istanbulissa.

– Mistä lähtien siirryitte terrorismin puolelle? Liittyikö PYD-YPG Natoon, ja me emme tiedä sitä?

Turkki pitää Syyrian toisen hallitsevan kurdiryhmän PYD:n sotilaallista ryhmää YPG:tä erityisenä uhkana. Syy tähän on se, että YPG:llä on vahvat siteet kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka kanssa Turkin valtio on käynyt jo vuosikymmeniä kestävää sotaa. Turkki, Yhdysvallat ja EU pitävät PKK:ta terroristijärjestönä.

"Turkki ei havittele minkään valtion alueita"

Turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan on herättänyt kovaa kansainvälistä kritiikkiä. Kurdeilla on ollut iso rooli äärijärjestö Isisin vastaisessa taistelussa, ja YPG-joukot olivat taistelussa Yhdysvaltojen läheisiä liittolaisia.

Turkin hyökkäyksen vuoksi osa EU- ja Nato-maista esimerkiksi kielsi uusien asevientilupien myöntämisen Turkkiin. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on useaan otteeseen ilmaissut huolensa lokakuun 9. päivänä aloitetusta sotilasoperaatiosta.

Yhdysvallat taas asetti Turkille sanktioita ja uhkasi Turkkia vielä kovemmalla pakotepaketilla, joka olisi kohdistunut muun muassa maan asevoimiin. Yhdysvallat lupasi, että pakotteet perutaan, mikäli meneillään olevasta Turkin viiden päivän tulitauosta tulee pysyvä. Uusia pakotteita ei myöskään aseteta ainakaan tulitauon aikana.

Maanantaina Erdogan kielsi Turkilla olevan minkäänlaista hinkua vallata itselleen lisäalueita.

– Turkki ei havittele minkään valtion alueita. Pidämme tällaisia syytöksiä suurimpana mahdollisena loukkauksena.

Erdoganin on määrä tavata tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putin.