Turvallisena pidetyn Whatsappin kautta asennettiin vakoiluohjelmaa

Viestisovellus Whatsappin valmistajat myöntävät, että hakkerit ovat käyttäneet hyväkseen sen haavoittuvuuksia ja asentaneet sen kautta puhelimiin vakoiluohjelmaa. Haavoittuvuus on korjattu sovelluksen uudella päivityksellä.

Kyseessä on erittäin vaikeasti torjuttava vakoiluohjelma, joka voitiin asentaa puhelimeen pelkästään soittamalla siihen Whatsappin puhelusovelluksella. Ohjelma asentuu, vaikka käyttäjä ei edes vastaisi puhelimeensa, kirjoitti hakkeroinnista ensin kertonut Financial Times (FT) -lehti.

FT:n mukaan ohjelman takana on pahamaineinen israelilainen NSO-yritys, jota on jo aikaisemmin syytetty vakoiluohjelmien myymisestä aktivistien, toimittajien ja ihmisoikeusjärjestöjen vakoiluun. NSO on itse sanonut, että se valvoo tarkasti tuotteidensa myyntiä ja ne on tarkoitettu vain terrorismin ja rikollisuuden torjuntaan.

– Tutkimme aina kaikki uskottavat väitteet väärinkäytöksistä, ja ryhdymme toimiin, jos se on tarpeellista. Keinoihin kuuluu myös koko järjestelmän tekeminen toimintakyvyttömäksi, yhtiö vakuutti uutistoimisto AFP:lle toimittamassaan lausunnossa.

Whatsappia käyttää maailmanlaajuisesti arviolta 1,5 miljardia ihmistä. Sitä on pidetty turvallisempana kuin esimerkiksi Messengeriä, koska sen viestit lähetetään salattuna.