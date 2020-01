Turvallisuuslähteet: Ainakin yhdeksän rakettia ammuttu Yhdysvaltain lentotukikohtaan Irakissa

Irakissa ainakin yhdeksän rakettia on osunut Ain al-Asadin lentotukikohtaan, johon on sijoitettu Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja, turvallisuuslähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle.

CNN:n mukaan Iranin vallankumouskaarti on kertonut, että se on iskenyt tukikohtaan kymmenillä ammuksilla. Iranin valtiontelevisiossa kerrotaan maan iskeneen lentotukikohtaan, johon on sijoitettu Yhdysvaltain joukkoja.

Tukikohta sijaitsee Länsi-Irakissa, noin 200 kilometriä Bagdadista.

Valkoisesta talosta kerrotaan, että presidentti Donald Trump seuraa iskua tiiviisti.

– Olemme tietoisia raporteista, jotka koskevat hyökkäyksiä Yhdysvaltojen tiloihin Irakissa. Presidentti on saanut tiedon ja seuraa tilannetta tiiviisti ja konsultoi kansallisen turvallisuuden ryhmäänsä, Valkoisen talon edustaja sanoi.

Irania tukevat ryhmittyvät Irakissa ovat vakuuttaneet kostavansa Yhdysvaltain viimeviikkoisen iskun, joka tappoi iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin ja irakilaisen puolisotilaallisen järjestön johtajan Abu Mahdi al-Muhandisin.