Turvaneuvoston vetäytymisessä Ruotsissa "otettiin askel oikeaan suuntaan"

YK:n turvaneuvoston puheenjohtaja Gustavo Meza-Cuadra sanoi sunnuntaina jäsenmaiden ottaneen askeleen oikeaan suuntaan vuoropuhelussaan Syyrian kriisistä Backåkrassa Ruotsissa.

– Meidän on tehostettava ponnistelujamme ja palautettava luottamus YK:hon, Meza-Cuadra sanoi.

Ruotsin YK-suurlähettilään Olof Skoogin mukaan turvaneuvosto oli yksimielinen kolmesta pääperiaatteesta: Syyrian kriisiin on etsittävä poliittinen ratkaisu YK:n johdolla, humanitaariseen tilanteeseen on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota ja kysymys kemiallisista aseista on ratkaistava.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kävi sunnuntaina Uppsalassa laskemassa kukkia edeltäjänsä Dag Hammarskjöldin haudalle.

Turvaneuvosto piti viikonloppuna kaksipäiväisen vetäytymisen Hammarskjöldin entisellä kesäasunnolla Backåkrassa Etelä-Ruotsissa.