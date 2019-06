Turvapaikanhakijoiden palautuksiin voi tulla vielä vauhtia: EU ottaa käyttöön kovat aseet

EU alkaa rangaista turvapaikanhakijoiden lähtömaita tiukentuvilla viisumisäännöksillä ja -maksuilla, mikäli nämä eivät suostu kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden palautuksiin.

Linjanmuutoksen mahdollistavat EU:n uudistetut viisumisäännökset, jotka astuvat voimaan tämän vuoden lopulla. Muutokset nojaavat Saksan edellisen sisäministerin Thomas de Mazieren parin vuoden takaiseen esitykseen.

Deutsche Wellen mukaan uusi toimintamalli on jo otettu käyttöön yhden maan kohdalla ja tulokset ovat olleet lupaavia: Bangladeshin kansalaisten palautukset onnistuvat tällä hetkellä mallikkaasti.

Uusien säännösten mukaan EU:n komissio alkaa valvoa, miten palautukset eri maihin onnistuvat, ja antaa sen perusteella vuosittaiset maakohtaiset toimintasuosituksensa, jotka EU:n neuvosto hyväksyy.

Palautuksia vastustelevan maan kansalaisten matkustamista EU-alueelle voidaan vaikeuttaa muun muassa pidentämällä viisumien käsittelyaikaa, lyhentämällä niiden voimassaoloa ja korottamalla niiden hintaa. DW:n mukaan tiukentuvat käytännöt voidaan ulottaa myös diplomaatteihin.

Toisaalta maa, jonka kanssa yhteistyö sujuu erityisen mallikkaasti, voi uusien säännösten perusteella saada erityisiä helpotuksia viisumikäytäntöihin.

Uudet säännökset hyväksyttiin huhtikuussa EU:n parlamentissa ja tällä viikolla myös ministerineuvostossa. Ne tulevat voimaan koko Schengen-alueella ja koskevat kaikkia niitä 105 maata, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumia tälle alueelle saapuessaan.

Uudistuksen tulevia vaikutuksia on vaikea arvioida, koska turvapaikanhakijoiden palautuksia eri maihin säätelevät monenlaiset asiat, kuten esimerkiksi maiden ja alueiden turvallisuustilanne, palautettavan henkilökohtaisesti kokema uhka – ja se, tunnustaako palautettavan kotimaa palautettavaa kansalaisekseen, jos ja kun hänellä ei ole siitä todistavia asiakirjoja.

Palautus edellyttää myös maiden välillä voimassa olevaa palautussopimusta. Esimerkiksi Suomen ja Irakin välillä ei ole edelleenkään kyseistä sopimusta.

Maakohtaista palautussopimusta ei tarvita, jos sopimus on tehty EU-tasolla. EU:lla on palautussopimukset 17 maan kanssa, mutta niiden joukossa ei ole yhtäkään arabimaata eikä myöskään Afrikan maata. Sopimuksilla ei ole siten suurempaa merkitystä vuosien 2015–2016 suuren pakolaisaallon jälkiselvittelyssä.

Niin kauan kuin sopimuksia ei ole, palautusten suhteen ei ole välttämättä paljonkaan tehtävissä – johti maata sitten minkä värinen hallitus tahansa.

Esimerkiksi Italiassa palautusten määrä on jopa laskenut sen jälkeen kun populistit nousivat hallitusvaltaan reilu vuosi sitten, kertoi Euronews tällä viikolla.

Populistipuolueiden hallitusohjelmassa luvattiin puolen miljoonan laittoman siirtolaisen "selkeää ja nopeaa kotiin palauttamista", mutta maasta poistettujen määrä väheni vuodessa 6398:sta 6154:ään.

Euronewsin mukaan EU:n ulkopuolinen Sveitsi sen sijaan on menestynyt palautuksissa yllättävän hyvin. Alppimaan 75 000:sta laittomasta maassa oleskelijasta yli 10 000 palautettiin valvotusti kotimaihinsa vuosina 2017–18.

Sveitsin yksi salaisuus on siinä, että se alkoi solmia kahdenvälisiä palautussopimuksia eri maiden kanssa jo 1990-luvun alussa. Sopimuksia on tällä hetkellä 64, kun Italialla niitä on neljä – plus muutama epävirallinen.