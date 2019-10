Tusk: Brexit-sovun perustukset ovat valmiina

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan brexit-sovun perustukset ovat valmiina ja tuloksia saatetaan nähdä lähitunteina, kertoo AFP.

Tusk kertoi puolalaisille toimittajille Brysselissä, että teoriassa EU-johtajat voisivat hyväksyä sopimuksen Britannian kanssa huomenna. Periaatteessa kaiken pitäisi olla hänen mukaansa selvää 7–8 tunnissa.

EU-johtajien ratkaisevana pidetty huippukokous järjestetään Brysselissä huomenna ja ylihuomenna. Britannian lain mukaan pääministeri Boris Johnson joutuu pyytämään erolle lisäaikaa, jos hänellä ei ole huippukokouksesta kotiinviemisinään erosopimusta. Johnson on toistuvasti kieltäytynyt hakemasta lisäaikaa.

Britannian brexit-ministeri Steve Barclay vahvisti AFP:n mukaan keskiviikkona, että hallitus noudattaisi tarvittaessa lakia ja hakisi erolle lisäaikaa.

– On tärkeää, että lähdemme 31. päivänä lokakuuta, Barclay kuitenkin lisäsi.

Neuvottelut Britannian ja EU:n välillä ovat jatkuneet tänään Brysselissä, vain päivää ennen ratkaisevana pidettyä huippukokousta.

EU-diplomaattilähteen mukaan EU-johtajat eivät todennäköisesti ehdi antaa lopullista vihreää valoa erosopimukselle torstaina alkavassa huippukokouksessa. EU-maat tarvitsevat aikaa neuvotteluratkaisun oikeudelliseen arviointiin.

Diplomaattilähde uskoo, että EU-johtajat voisivat korkeintaan poliittisesti todeta, että sopimus näyttää hyvältä ja toivoa sen viemistä eteenpäin.

Britannia on jättämässä EU:n lokakuun viimeinen päivä, mutta eron ehdoista väännetään yhä kättä. Viimeiseksi on jäänyt kysymys siitä, miten Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajan pysyminen avoimena turvataan.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin on tarkoitus kertoa tilanteesta jäsenmaiden suurlähettiläille alkuillasta.

Varadkar: Tie sopimukseen on olemassa

Irlannin pääministeri Leo Varadkar kommentoi aiemmin päivällä, että tie mahdolliseen brexit-sopimukseen on olemassa, mutta useita asioita on edelleen ratkaisematta. Varadkar sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että kaikki osapuolet pyrkivät tosissaan saamaan aikaiseksi sopimuksen kuun loppuun mennessä.

Mahdollisesti syntyvä erosopimus vaatii vielä hyväksynnän Britannian parlamentilta, joka on hylännyt erosopimuksen jo kolme kertaa. Ratkaisevaa on, tukeeko konservatiivien apupuolue Pohjois-Irlannin unionistipuolue (DUP) sopimusta. Kysymysmerkki on myös se, ovatko kaikki konservatiivit sopimuksen takana.

Unionistit ovat aiemmin jyränneet ratkaisut, jotka perustuvat tullirajaan Irlannin merellä. Sen suuntaista ratkaisua on neuvotteluissa medialähteiden mukaan kaavailtu myös nyt.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) arvioi eilen, että Britannia yrittää tosissaan löytää ratkaisua.

– Nyt minulla on ensimmäisen kerran tämän prosessin aikana tunne, että Britannia todella yrittää tässä, Rinne sanoi toimittajille.

Rinne kertoi kysyneensä pääministeri Johnsonilta lauantaina, onko tämä tosissaan hakemassa sopua. Rinteen mukaan Johnson oli vakuuttanut, että näin on ja Britannia on Rinteen mukaan sen myös osoittanut.

Rinne ei eilen suoraan vastannut siihen, onko sopu mahdollista saada tällä viikolla. EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier sen sijaan on arvioinut, että erosopimuksesta on yhä mahdollista päästä sopuun tällä viikolla.

– Vaikka sopimusta on vaikeampaa ja vaikeampaa saavuttaa, se on silti mahdollinen tällä viikolla, Barnier sanoi eilen.