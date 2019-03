Tusk vetoaa Britannian pitkän brexit-jatkoajan puolesta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vetoaa EU-maihin, jotta ne myöntäisivät pitkän brexit-jatkoajan Britannialle, jos maa sitä haluaa.

– Vetoan EU-maihin, jotta ne suhtautuisivat avoimesti pitkään jatkoaikaan, jos Britannia pitää sitä tarpeellisena pohtiakseen uudelleen brexit-strategiaansa ja saavuttaakseen siitä konsensuksen, Tusk kirjoitti Twitterissä.

Britannian parlamentti äänestää tänään siitä, pitäisikö eropäivää lykätä. Britannian on määrä jättää EU vajaan kahden viikon päästä. Tuskin tuki jatkoajalle voi saada brexit-sopimusta vastustavat kansanedustajat pohtimaan vielä kerran, voisivatko he tukea sopua.

Britannian parlamentti on jo kahteen kertaan hylännyt Mayn neuvotteleman sopimuksen.

EU-komission mukaan Britannian on seisottava erosopimuksen takana, jos se ei halua sopimuksetonta eroa.

– On vain kaksi tapaa lähteä EU:sta: joko sopimuksen kanssa tai ilman. EU on valmis kumpaan vain. Ei riitä äänestää sopimuksetonta eroa vastaan – pitää myös hyväksyä jokin erosopimus. Olemme sellaisen neuvotelleet pääministerin kanssa, ja EU on sen valmis allekirjoittamaan, komissio sanoi lausunnossaan.