Tutkija: Brasilian demokratia on koetuksella presidentinvaalien jälkeen – sotilasdiktatuuria ihaileva ja naisia halveksiva Bolsonaro näyttää voittavan

Brasilian demokraattinen hallinto on joutumassa koetukselle ensi sunnuntain presidentinvaalien jälkeen, arvioi vanhempi tutkija Mikael Wigell Ulkopoliittisesta instituutista. Vaalit on voittamassa äärioikeistolainen Jair Bolsonaro – entinen upseeri, joka ihailee avoimesti maansa sotilasdiktatuurin (1964–85) aikaa ja on puhunut halventavasti sekä naisista että monista vähemmistöistä.

Bolsonaro on muun muassa todennut, että soisi oman poikansa kuolevan mieluummin auto-onnettomuudessa kuin paljastuvan homoksi. Ympäristöväki puolestaan kauhistelee Bolsonaron aikeita lisätä hakkuita Amazonin sademetsissä ja Brasilian mahdollista irtautumista Pariisin ilmastosopimuksesta.

Wigellin mukaan Brasilian demokraattiset instituutiot sinänsä ovat vahvoja. Valta on kuitenkin hyvin hajautettua osavaltioihin ja isossa parlamentissa on kymmeniä puolueita.

– Ongelmaksi varmaan muodostuu jossain vaiheessa se, että koska Bolsonaroa myös vastustetaan kovasti niin hän voi kokea, että on vaikea tehdä uudistuksia ja hallita, Wigell sanoo.

"Protestivaalit"

Tutkijan mukaan tässä tilanteessa uusi presidentti voi lähetä naapurimaissa Chilessä ja Argentiinassa aiemmin koetulle tielle, jossa demokraattisia instituutioita ryhdytään tietoisesti heikentämään. Suoranaista paluuta sotilasvaltaan Wigell ei sentään odota.

– En usko, että armeijakaan on Brasiliassa sotilasdiktatuurin kannalla, hän sanoo.

Bolsonaron vastaehdokkaana vaaleissa on työväenpuolue PT:n Fernando Haddad. Hän joutui astumaan remmiin sen jälkeen kun oikeus kielsi vankilassa korruptiotuomiota kärsivän entisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan asettumisen ehdolle.

Korruptio ja historian syvin talouslama on johtaneet siihen, että monille brasilialaisille kelpaa mikä tahansa muu kuin paluu vuosina 2003–16 vallassa olleen vasemmiston johtoon. Wigellin mukaan PT-puolueen vastustajien voikin sanoa muodostavan Brasilian suurimman puolueen.

– Nämä ovat protestivaalit, hän tiivistää.

Tutkijan mukaan rakenteellisten uudistusten tarpeesta ei ole epäselvyyttä, mutta niiden toteuttaminen on osoittautunut Brasiliassa aiemminkin hyvin vaikeaksi.