Tutkija Etiopian pääministerin rauhannobelista: Kannustuspalkinto uudistusten jatkamiseksi – Haavisto pitää palkintoa ansaittuna

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Etiopian pääministeri Abiy Ahmed on uuden sukupolven afrikkalainen johtaja, joka pyrkii rakentamaan rauhaa vuoropuhelun kautta. Abiyn jo kolmesti tänä vuotta henkilökohtaisesti tavannut Haavisto pitää pääministerin Nobelin rauhanpalkintoa ansaittuna.

Haavisto nostaa Etiopian sisäisten uudistusten ja Eritrea-suhteen liennyttämisen ohella esille Abiyn merkittävän roolin muun muassa Sudanin rauhanprosessin synnyssä. Abiyn toiminnalla on ollut merkitystä rauhalle koko Afrikan sarven alueella, Haavisto sanoo.

Vanhempi tutkija Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista ei yllättynyt Etiopian pääministerin valinnasta Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Hänen mukaansa palkinto voidaan nähdä kannustimena Abiy Ahmedille jatkaa kotimaassaan demokraattisia uudistuksia, joiden toteuttamisessa on vielä valtavia haasteita.

Etiopian kehityksellä vakaaksi demokratiaksi olisi Laakson mukaan paljon merkitystä, koska kyseessä on suuri afrikkalainen valtio. Demokratian vakiintuminen siellä voi heijastua laajemminkin Afrikkaan.

– Näkisin tämän palkinnon ison maan ja ison maanosan demokratiakehitystä tukevana. Se nostaa arvostukseen johtajan, joka vie maltillista demokratisoitumiskehitystä eteenpäin aikana, jolloin esiin nousee paljon vahvoja johtajia, jotka toimivat vähän eri tavalla, Laakso sanoo.

Hän kuitenkin lisää, ettei pääministerin onnistuminen tehtävässään ole vielä varmaa. Hyvän lähtökohdan luo se, että Abiy Ahmedia arvostetaan Etiopian eri etnisissä ryhmissä. Pääministerin oma tausta on isän puolelta islaminuskoisissa oromoissa ja äidin puolelta ortodoksikristityissä amharoissa – itse hän on helluntailainen kristitty.

Laakson mukaan oli myös odotettua, ettei Eritrean presidenttiä Isaias Afwerkia valittu toiseksi palkittavaksi rauhan rakentamisesta Etiopian kanssa. Eritrea on edelleen hyvin sulkeutunut ja itsevaltaisesti johdettu maa, tutkija muistuttaa.

– Eritrean presidentin palkitseminen olisi vaikuttanut oudolta nimenomaan maan sisäisen tilanteen takia, Laakso sanoo.

Palkittu "nöyrä ja innoissaan"

Norjan parlamentin Nobel-komitea perusteli palkintoa Abiy Ahmedin pyrkimyksillä rakentaa rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä sekä erityisesti hänen päättäväisellä toiminnallaan ratkaista pitkään jatkunut konflikti naapurimaan kanssa.

Palkintoperusteissa kehutaan myös pääministeri Abiyn aloittamia demokraattisia uudistuksia kotimaassaan, kuten tuhansien poliittisten vankien vapauttamista sekä tiedotusvälineiden sensuurin purkamista.

– Hän on myös luvannut vahvistaa demokratiaa järjestämällä vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, komitea toteaa.

Abiy Ahmed kertoi olevansa nöyrä ja innoissaan Nobelin rauhanpalkinnosta. Hän kommentoi palkinnon olevan tunnustus sekä Etiopialle että koko Afrikalle.

Puhelussaan Norjan Nobel-komitean kanssa Abiy sanoi myös toivovansa, että palkinto vahvistaa rauhan rakentamista Etiopian ja Eritrean lisäksi laajemmalla alueella.

Niinistö tapaa ensi viikolla

Nobel-komitea myöntää, että Etiopiassa on edelleen sisäisiä jännitteitä eri etnisten ja kieliryhmien sekä maassa olevien pakolaisten välillä. Pääministeri Abiy on pyrkinyt lievittämään vastakkainasettelua, mutta komitea toteaa, että paljon työtä on vielä tehtävänä.

– Epäilemättä joidenkin mielestä tämän vuoden palkinto annettiin liian aikaisin. Norjan Nobel-komitea uskoo, että Abiy Ahmedin pyrkimykset ansaitsevat juuri nyt tunnustusta ja rohkaisua, komitea perustelee valintaansa.

Presidentti Sauli Niinistölle tarjoutuu tilaisuus tavata tuore rauhannobelisti jo ensi viikolla, kun presidentti vierailee Etiopiassa.

Rauhanpalkinnon arvo on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 825 000 euroa. Palkinto luovutetaan Oslossa 10. joulukuuta pidettävässä seremoniassa.

Viime vuonna rauhanpalkinnon saivat seksuaalista väkivaltaa sodassa vastaan kampanjoineet kongolainen lääkäri Denis Mukwege ja Irakin jesidivähemmistöön kuuluva ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad. Vedonlyöjien ennakkosuosikki tänä vuonna oli ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg.