Tutkija: Poliisin "räikeän epäoikeudenmukaiset" toimet vahvistavat mielenosoitusintoa Moskovassa

Moskovassa opposition mielenosoitusten on määrä saada tänään jatkoa. Viime viikkoina kymmenettuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan päätöstä sulkea joukko oppositioehdokkaita Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Protesteilla vaaditaan vapaita ja reiluja vaaleja.

Vedomosti-lehti kertoi torstaina, että viranomaiset eivät ole antaneet lupaa täksi päiväksi aiotulle mielenosoitukselle.

Viikko sitten luvallisessa mielenosoituksessa oli lehden mukaan noin 50 000 ihmistä. Viranomaisten mukaan paikalla oli 20 000 protestoijaa.

Aiempi luvallinen mielenosoitus heinäkuun 20. päivänä keräsi yli 22 000 ihmistä yhteen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tämänpäiväisen mielenosoituksen järjestäjät ovat suunnitelleet yksilömielenosoituksia, joissa yksi ihminen kerrallaan pitää kylttiä ylhäällä. Näihin ei teknisesti tarvita uutistoimiston mukaan poliisin lupaa.

Aiemmin päivällä on määrä järjestää kommunistisen puolueen mielenosoitus, jonka järjestämiseen on saatu sen sijaan lupa.

OVD-infon mukaan poliisi on ottanut aiemmissa mielenosoituksissa kiinni yli 2 600 ihmistä.

Liike on poliittisesti heikko, mutta poliisin toiminta tyrmistyttää

Venäjän hallinto kommentoi rauhattomuuksia ensimmäistä kertaa tällä viikolla ja yritti vähätellä mielenosoitusten merkitystä.

– Emme ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka kutsuvat tapahtumia poliittiseksi kriisiksi, maan presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi aiemmin viikolla.

Venäläinen politiikan tutkija Ekaterina Shulmann kertoi AFP:lle, että kansa kokee viranomaisten toiminnan mielenosoituksien yhteydessä epäoikeudenmukaiseksi ja suhteettoman julmaksi.

– Toimilla on siinä mielessä terrorisoiva vaikutus, että ihmiset saattavat pelätä kadulle lähtemistä. Samaan aikaan ne kuitenkin vahvistavat protestimielialaa, koska ne ovat niin räikeän epäoikeudenmukaisia, hän kertoi uutistoimistolle.

Analyytikko Masha Lipman kertoi mielenosoitusten olevan nyt enemmän tunteesta kuin politiikasta kumpuavia.

– Mielenosoitusliike on poliittisesti heikko, sillä ei ole selkeää tavoitetta, hän kertoi.

Lipman kuitenkin lisäsi, että monet ovat tyrmistyneitä poliisin sortavien toimien vuoksi.

Venäjän hallinto puolustaa poliisin toimia

Saksa ja Ranska ovat tuominneet poliisin rajut toimet Moskovan protestien hajottamisessa. Aiemmissa mielenosoituksissa poliisi on AFP:n mukaan lyönyt mielenosoittajia pampuilla ja napannut heitä kadulta.

Venäjällä on noussut protestiaalto myös muun muassa videosta, jossa mellakkapoliisi lyö mielenosoitukseen osallistuvaa naista. Maan sisäministeriö on aloittanut tutkinnan tapauksesta.

Venäjän hallinto on sen sijaan puolustanut poliisin voimankäyttöä viimeaikaisissa suurissa mielenosoituksissa. Peskov sanoi tiistaina, että lainvalvonnan jämäkkyys on oikeutettua julkisen levottomuuden hillitsemiseksi.

Syyttäjät ovat aloittaneet rikosoikeudenkäyntejä kymmenkuntaa mielenosoittajaa vastaan heidän osastaan joukkolevottomuuksien syntyyn.

Syyskuun 8. päivälle suunnitellut Moskovan paikallisvaalit olivat ennen heinäkuuta vielä suhteellisen pieni tapahtuma Venäjän politiikassa, mutta tilanne kärjistyi kun vaaliviranomainen kielsi syyskuisiin vaaleihin osallistumisen 57 oppositioehdokkaalta. Heitä syytettiin muun muassa allekirjoitusten väärentämisestä.

Oppositiojohtaja lopetti nälkälakkonsa terveyshuolien vuoksi

Myös merkittäviä hallintoa kritisoivia oppositiojohtajia on pidätetty ja osa myös tuomittu liittyen viime viikkojen aikana järjestettyihin mielenosoituksiin. Muun muassa yksi maan tunnetuimmista oppositiojohtajista Aleksei Navalnyi tuomittiin 30 päiväksi vankilaan heinäkuun lopulla.

Navalnyin lisäksi myös muun muassa oppositiopoliitikko Ljubov Sobol pidätettiin hänen ollessa matkalla 3. elokuuta järjestettyyn mielenosoitukseen.

Hän oli tuolloin yli 20 päivää kestäneen syömälakkonsa vuoksi heikossa kunnossa. Kävelemiseen tukea tarvitsevaa Sobolia tuli pidättämään brittilehti Independentin mukaan arviolta 15 mellakkapoliisia.

Moscow Times kertoi torstaina, että Sobol on päättänyt nälkälakkonsa terveyshuolien vuoksi.

Lehden mukaan Sobol on pidätetty moneen otteeseen mielenosoitusten yhteydessä, mutta hänet on päästetty aina vapaaksi, koska hänellä on alaikäinen lapsi. Sobolista on muodostunut tämän kesän mielenosoitusten näennäinen johtaja, koska lukuista muut oppositiojohtajat ovat poliisin huostassa, Navalnyi mukaan lukien.