Tutkija arvioi Valko-Venäjän yrittävän savustaa opposition Kalesnikavan ulos maasta – "Ei välttämättä suostu, hän on ollut kaikista rohkein"

Valko-Venäjän opposition näkyvimpiin johtohahmoihin kuuluva Maryia Kalesnikava koki maanantainaamuna saman mitä moni hänen maanmiehistään aiemmin. Epämääräinen miesryhmä nappasi Kalesnikavan Minskissä pikkubussiin ja kuljetti hänet toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan.

Avustajien mukaan Kalesnikavan puhelimeen ei enää tämän jälkeen saatu yhteyttä. Vaikka Kalesnikavan pidättämistä ei heti vahvistettu, tapaus sopi hyvin Valko-Venäjän viranomaisten toimintaa viime viikkojen mielenosoitusten aikana

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan Kalesnikava pyrittäneen taivuttelemaan pois Valko-Venäjältä. Maanpaon vaihtoehdoksi on luultavasti tarjolla viikon tai parin pituisen hallinnollisen pidätyksen jälkeen rikosoikeudenkäynti ja mahdollinen useiden vuosien vankeustuomio.

Nizhnikaun mukaan Kalesnikava on kuitenkin henkilö, joka ei välttämättä suostu helpolla lähtemään.

– Hän on ollut kaikista rohkein ja toiminut johdonmukaisesti alusta saakka, Nizhnikau kuvaa.

"Ei kukaan, pelkkä muusikko"

Tutkijan mukaan näkyvä toiminta ja pysyminen Valko-Venäjällä on kasvattanut Kalesnikavan suosiota. Tämä saattaa selittää myös sen, miksi hänet otettiin kiinni vasta nyt.

– Luulen viranomaisten odottaneen hetken, koska näin suositun johtohahmon pidätys epävarmassa tilanteessa olisi voinut aiheuttaa odottamattomia seurauksia. Nyt luulen viranomaisten tuntevan olonsa varmemmaksi, Nizhnikau sanoo.

Hänen mukaansa Valko-Venäjän hallinto tosin teki aluksi Kalesnikavan suhteen saman virheen kuin presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskajan tapauksessa eli aliarvioi hänet.

– Ajateltiin, ettei hän ole kukaan, pelkkä muusikko, Nizhnikau kuvaa.

Kalesnikava toimi aiemmin kesällä presidentinvaaleista ulos suljetun ehdokkaan ja sittemmin vangitun Viktar Babarykan kampanjapäällikkönä.

Nizhnikaun mukaan Valko-Venäjän hallinto on nyt pidättänyt tai ajanut maanpakoon pääosan niistä opposition johtohahmoista, joihin käsiksi pääseminen on ollut helppoa. Esimerkiksi Tsihanouskaja taivuteltiin muuttamaan Liettuaan.

Oppositiossa merkkejä eripurasta

Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius vertasi Kalesnikavan sieppausta Stalinin ajan salaisen poliisin toimintaan Venäjällä.

– Sen sijaan että neuvottelisi kansan kanssa, Valko-Venäjän väistyvä johto yrittää kyynisesti eliminoida (oppositiota) yksi kerrallaan, Linkevicius tviittasi.

Yksi syy presidentti Aljaksandar Lukashenkan hallinnon kasvaneeseen itsevarmuuteen on Nizhnikaun mukaan se, että opposition yhtenäisyydessä on havaittavissa rakoilua. Lukashenkan vastustajien riveissä on jo sisäisiä erimielisyyksiä sen suhteen, miten tilanteessa pitäisi edetä: ovatko tavoitteena edelleen uudet vaalit, perustuslain uudistaminen vai jotain muuta.

– Monet ovat alkaneet kyseenalaistaa Tsihanouskajan roolia, Nizhnikau kertoo.

Nizhnikau odottaa suurten mielenosoitusten Lukashenkaa vastaan jatkuvan viikonloppuisin ainakin presidentin virkaanastujaispäivään, jolloin vuorossa saattaa olla poikkeuksellisen näyttävä protesti. Virkaanastujaisten päivämäärää ei tosin ole vielä ilmoitettu, mutta se koittanee noin kuukauden kuluessa, Nizhnikau arvioi.