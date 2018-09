Tutkijat löysivät uusia kaloja, jotka selviävät liki mahdottomissa oloissa – "Paine vastaa 800 kiloa pikkusormen päällä"

Tyynenmeren pohjasta on löydetty kolme uutta kalalajia. Kalat elävät 7 500 metrin syvyydessä olosuhteissa, joita on tähän saakka pidetty elinkelvottomina. Paine on valtava, veden lämpötila vain pari astetta ja syvyyksissä vallitsee ikuinen pimeys.

Kalat ovat läpikuultavia ja niiden ruumis on erittäin pehmeä. Kun kalat tuodaan pintaan, ne kirjaimellisesti sulavat pois.

Newcastlen yliopiston tutkijan Thomas Linleyn mukaan uudet kalat ovat todellisia selviytymisen mestareita.

– Näissä syvänteissä vesi ei ole koskaan paria astetta lämpimämpää, paine vastaa 800 kiloa pikkusormen päällä eikä ruokaa juuri ole, Linley kertasi.

Kaloja ei ole vielä nimetty, vaan ne tunnetaan tilapäisesti nimillä vaaleanpunainen, sininen ja violetti Atacaman imukala.