Twitter syyttää brittikonservatiiveja harhaanjohtamisesta

Twitter tuomitsee Britannian konservatiivipuolueen eilisiltaisen tempauksen yleisön harhautukseksi. Konservatiivien viestintäosasto vaihtoi puoluejohtajien vaaliväittelyn ajaksi Twitter-nimekseen "factcheckUK".

Se yritti näin esiintyä riippumattomana faktantarkistajana levittäessään viestejä, joissa työväenpuolueen Jeremy Corbynin puheita leimattiin valeuutisiksi.

Konservatiivien mukaan temppu oli perusteltu, koska näin työväenpuolueen pötypuheet saataisiin torjuttua reaaliajassa.

Twitterin edustajan mukaan konservatiivien toiminta rikkoo palvelun sääntöjä vastaan. Konservatiivien tili on varmennettu, eli siinä on nimen perässä sininen väkänen merkkinä siitä, että tviittaaja on se joka väittää olevansa.

– Yritykset johtaa ihmisiä harhaan muuttamalla varmennetun profiilin tietoja tulevat johtamaan päättäväisiin korjaaviin toimiin, edustaja sanoi.

Hän ei kertonut, mihin toimiin Twitter mahdollisesti ryhtyy.

Konservatiivien tempaus tuomittiin laajalti jo Corbynin ja konservatiivien Boris Johnsonin väittelyn aikana.

– Minkään poliittisen puolueen ei pitäisi naamioitua itsenäisiksi journalisteiksi, sanoi Channel 4 Newsin päätoimittaja Ben de Pear.