Työväenpuoleen Brexit-kanta selviää – Corbyn haluaa mittatilaustyönä tehdyn brexitin

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn pitää tänään odotetun puheen, jossa hän selvittää puolueen brexit-kantoja. Työväenpuolue yrittää tasapainoilla brexitiä kannattaneiden perinteisten työväenluokan äänestäjien ja etenkin suurissa kaupungeissa asuvien, Euroopan unionia tukevien kannattajien välillä.

Yli 80 työväenpuolueen keskeistä vaikuttajaa allekirjoitti viikonloppuna vetoomuksen, jossa kehotettiin Corbynia pitämään Britannia yhteismarkkinoiden piirissä.

Corbynin odotetaan puheessaan korostavan uutta "mittatilaustyönä Britannialle tehtyä" lähestymistapaa unioniin.

– Työväenpuolue tulee neuvottelemaan uuden ja vahvan suhteen yhteismarkkinoihin. Siihen sisältyy täysi tullivapaus nykyisillä oikeuksilla, standardeilla ja suojamekanismeilla, Corbynin julkisuuteen tulleessa puheluonnoksessa sanotaan.

– Jotkut tulevat sanomaan teille, että brexit tuhoaa tämän maan. Jotkut taas sanovat, että se tuo meille vaurautta. Totuus on paljon yksinkertaisempi ja se on meidän käsissämme: brexit on sellainen, millaiseksi me sen teemme, Corbynin puheessa sanotaan.

Britannia jättää EU:n runsaan vuoden päästä.